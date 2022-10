Confindustria Varese, la chiusura della scuola di sant’Alessandro e gli scacchi nel podcast del 3 ottobre

Le notizie di lunedì 3 ottobre

L’assemblea degli industriali della provincia di Varese ha riservato non poche novità a imprenditori e autorità presenti a Malpensafiere: innanzitutto, il cambio del nome, che da unione degli industriali della provincia di Varese diventa Confindustria Varese.

Poi lo spostamento della sede: andrà a Castellanza in una proprietà ex industriale appena acquisita e diventerà una vera e propria cittadella del fare e del sapere: che comprenderà quindi non solo la sede ufficiale dell’associazione imprenditoriale ma anche laboratori e incubatori e godrà della continuità della Liuc – Università Cattaneo. Con la nuova sede, scompariranno le sedi di rappresentanza di Gallarate, Busto e Saronno: rimarrà solo quella storica di Varese in piazza Monte Grappa.

C’è anche il Varesotto tra i territori finanziati dai trentanove milioni di euro per l’adeguamento degli impianti delle grandi apparecchiature sanitarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il finanziamento è stato approvato oggi dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti.

Si tratta di fondi regionali che si aggiungeranno alle risorse del Pnrr e interesseranno lavori edili e di impiantistica che consentiranno di rinnovare i locali dei presidi ospedalieri.

L’Asst Sette Laghi riceverà un contributo di oltre due milioni di euro per gli ospedali di Varese, Tradate e Angera: saranno destinati a impianti e attrezzature come angiografi, accelleratori lineari, tac e altro.

Anche L’Asst Valle Olona riceverà oltre due milioni di contributo per le strutture di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno sempre per impianti e attrezzature come accelleratori lineari, tac e altro.

La provincia di Varese dà l’ok definitivo alla chiusura della scuola di Sant’Alessandro a Castronno. Il calo degli iscritti, e delle nascite, ha indotto il sindaco Giuseppe Gabri a decretarne la chiusura dal prossimo anno scolastico.

La decisione definitiva è arrivata con la pubblicazione del “Piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica della provincia di Varese per l’anno scolastico 2023-2024”.

Dall’elenco delle scuole scompaiono la scuola “Marconi” di Sant’Alessandro e l’Asilo Infantile Rigolli di Golasecca che avrà una nuova denominazione e sarà gestito dall’Istituto Comprensivo Ungaretti di Sesto Calende. La decisione della Provincia arriva dopo il parere positivo dell’Ufficio scolastico provinciale. «Era un destino scritto, un brutto destino ma inevitabile»– commenta oggi il primo cittadino di Castronno

Con un volo da Milano Malpensa “riapre” ai passeggeri l’aeroporto di Foggia,che diventa il terzo scalo dopo bari e brindisi. Lo scalo a Nord della Puglia era senza voli da dodici anni. Ora ci prova la compagnia greca Lumiwings , prima da Malpensa e poi anche da Torino Caselle

L’aeroporto di Foggia – nato come scalo militare e aperto al civile nel 1968 – non vedeva traffico civile da ben dodici anni: di recente è stato interessato da lavori per l’allungamento delle piste, necessari per ragioni di sicurezza.

I voli per Milano sono ora operati quattro volte alla settimana fino a fine novembre il lunedì, mercoledì, venerdì , domenica. Dal dicembre ci saranno i voli anche il giovedi

È Maria Rosa Centofante la Campionessa italiana di scacchi Seniores.

La scacchista varesina, presidente della Società Scacchistica “Città di Varese” è stata confermata campionessa italiana nel corso del 44° Campionato Italiano Seniores, che si è svolto a a Macerata dal 25 settembre al 2 ottobre 2022. A premiarla, la federazione scacchistica italiana