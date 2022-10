Il Congresso della Lega, il furto sulla tomba di Bodini e gli eventi del weekend nel podcast del 6 ottobre

Le notizie di venerdì 7 ottobre

All’esterno solo bocche cucite o dichiarazioni fedeli alla linea del capo. All’interno alcune posizioni critiche ma nessuno scontro. L’assemblea provinciale della Lega che si è svolta a Saronno, con Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, alla presenza di centinaia di stretti militanti del Varesotto, sembra archiviare le posizioni critiche emerse dopo il tracollo elettorale del partito del 25 settembre. Se una discussione c’è stata non è stata portata all’esterno e comunque non viene messa in discussione la leadership di Matteo Salvini. Gli scontenti della linea fin qui seguita si sono portati a casa solo la promessa che i temi del nord e dell’autonomia torneranno ad avere più rilevanza nella linea del partito.

Il busto di una donna in bronzo realizzato dal famoso scultore Floriano Bodini è stato rubato dalla tomba di famiglia nel cimitero di Azzio presumibilmente nella notte fra giovedì e venerdì. Una amara scoperta fatta dai parenti dello scultore originario di Gemonio e che anch’esso riposa nel piccolo camposanto del paesino sui monti della Valcuvia. La scultura era stata realizzata dall’artista nel 1957 per ornare il sepolcro dei genitori: «L’opera ha per noi un grande valore affettivo», ha spiegato Arturo Bodini, fratello dell’artista, che ha fatto sapere che sporgerà denuncia ai carabinieri di Cuvio. La figura di Bodini è molto amata nei paesi della Valcuvia dal momento che l’autore è entrato nell’olimpo degli scultori dopo diverse opere a tema religioso che nei decenni passati hanno molto colpito la critica. Difficile capire la genesi del furto che potrebbe secondo gli esperti inquadrarsi come un colpo su commissione.

Una famiglia insospettabile, ex agricoltori, col figlio che viveva di lavori saltuari in Svizzera. Nei capannoni della fattoria , però, era nascosta una vera e proprie piantagione di marijuana . Alla fine dello scorso mese di agosto gli agenti del settore polizia di Frontiera di Luino hanno scoperto la piantagione a Cassano Valcuvia non distante dalla Provinciale. La piantagione è risultata gestita da tre persone, il padre di 73 anni, la madre di 68 anni e il figlio di 46, in possesso di doppia cittadinanza italiana ed elvetica e domiciliati tra l’alto Varesotto e il Canton Ticino. Complessivamente sono state sequestrate quasi 2.200 piante di marijuana di varia grandezza, circa 73 kg di marijuana già raccolta e un 1,7 kg di hashish, che, secondo le stime della polizia scientifica, avrebbero fruttato oltre 623.000 dosi di stupefacente. Due le persone finite in manette il padre e il figlio, mentre la donna è indagata a piede libero.

Il secondo fine settimana di ottobre inizia con il sole per lasciare spazio alle nuvole nella giornata di domenica. Le temperature però restano miti e le occasioni da vivere sono tante: dalla Castagnata Alpina a Brinzio che torna per il suo secondo fine settimana, alla Sagra del Gorgonzola di Caronno Pertusella. Ad Angera torna AgriVarese, la grande manifestazione dedicata all’agricoltura in provincia, mentre per chi ama lo sport è il momento di City Run Varese con gare agonistiche ufficiali, ma anche sgambate più amatoriali, pulciniadi dei bambini di 5 anni e un torneo di calcio under 12. Sempre questo fine settimana torna anche la festa Un sorriso per il Ponte a favore dell’ospedale pediatrico, mentre per gli amanti del genere “giallo” inizia il festival “Nord in giallo”.

Appuntamento al sabato per la Openjobmetis Varese che sarà impegnata nell’anticipo della seconda giornata di Serie A sul campo della Germani Brescia. Si gioca alle 20,30 con i biancorossi che recuperano Markel Brown: la squalifica dell’americano è stata ridotta da due a una giornata con il turno di stop commutato in ammenda. La guardia sarà della partita ma l’impegno si preannuncia molto ostico vista la qualità della formazione di casa. Alla stessa ora scenderanno in campo anche i Mastini Varese alla ricerca del primo successo nel campionato IHL: trasferta anche per i gialloneri contro l’Alleghe, si giocherà all’Olimpico di Cortina.

Domenica spazio al calcio con una Pro Patria in buona forma che farà visita al Vicenza: calcio d’avvio alle 14,30 con i ragazzi di Vargas che vogliono confermarsi nelle zone alte del torneo.

Molto atteso anche il match del Città di Varese che ha cambiato allenatore, da Porro a De Paola: sarà infatti derby a Venegono Superiore tra i padroni di casa della Varesina e i biancorossi. Via, infine alla Serie B della palla ovale: il Rugby Varese ospita al “Levi” di Giubiano i sardi del Capoterra. Fischio di inizio alle 15,30.