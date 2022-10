Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: UN GIORNO TORNEREMO A CORRERE ASSIEME!

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Uè leprotti…Tutto bene?

Fuori dalle tane e andate a respirare la vita!

Sfavillante giornata a tutti e cercate almeno per un secondo di godere del più grande regalo che avete: la possibilità di vivere questo giorno!

Oggi Luca non c’è perché ha voluto e l’ho costretto a prendersi un weekend lungo per festeggiare il suo compleanno! Conoscendolo, non si sarà fatto mancare nulla, sempre nel rispetto suo e degli altri. Oggi voglio leggervi un mio pensiero personale che ho scritto il 12 ottobre 2020 alle ore 22.08 in una difficile serata dove la malinconia, la tristezza, la sofferenza fisica e mentale mi stava avvolgendo, ma che poi, come capita a voi, si è convertita in voglia di reagire, combattere, vivere e sognare…

“Eh vabbè… adesso ho l’ispirazione quindi ti scrivo!

Tu starai già dormendo perché sei come le galline!

Sai come sono …i pensieri a volte me li tengo dentro per me, ma quando sento che è il momento di condividere le mie emozioni lo faccio con sincerità e senza nessun timore di dire quello che penso, perché sia nel bene che nel “male” l’importante è togliere le maschere che indossiamo e essere quelli che siamo! Sono qua, solo nella mia stanza e inizio a sentire gli effetti della chemio che mi circola in corpo, ma alla fine come tu mi hai insegnato, sono “solo dolori”! Io voglio essere più forte di tutta questa incomprensibile merda perché io, tu, ognuno di noi abbiamo obiettivi e sogni da raggiungere! Ho una famiglia e una bimba bellissima con cui voglio condividere la mia vita e insegnarle i valori che ci contraddistinguono e ci hanno fatto diventare quello che siamo! Perché io, tu e chiunque altro su questa terra non siamo persone normali, siamo più forti di quello che pensiamo e che ci vogliono far credere, quindi questa merda, non fermerà né me, né te, né chiunque viva e vivrà i suoi momenti difficili!

Un giorno, quando saremo vecchi, “cammineremo” e ci sembrerà ancora di correre assieme e sorrideremo rivedendo tutto quello che abbiamo vissuto, fatto per superare tutte le difficoltà e i momenti difficili che abbiamo passato, perché questa è la nostra vita, è la vita di tutti noi e la vivremo fino in fondo senza mai mollare e senza mai mollarci ovunque saremo perché noi in questa vita o in un’altra torneremo a correre assieme perché noi saremo sempre legati da qualcosa che è più forte di qualsiasi distaccamento fisico! Avanti tutta Fratello!” Simone!

Lascio ad ognuno di voi la lezione da portarvi a casa, quello che vi suggerisco è di fare quello che volete fare e che amate perché il tempo scorre e anche se non siete più legati fisicamente in questa vita alle persone a voi care, ricordatevi che ogni giorno voi state correndo assieme a loro perché sono presenti nella vostra anima!

Luca&Simone

Spettacolo spettacolare

Continua a Sognare……Centrifugando!