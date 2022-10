Conto alla rovescia finito: è il weekend della Varese City Run

Tutto è pronto per l’edizione 2022 della Varese City Run, il grande appuntamento che si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 ottobre e che spazierà dall’attività sportiva, con le gare di podismo, agli eventi di solidarietà con un occhio di riguardo per i più piccoli. Saranno infatti le Pulciniadi nella mattinata di venerdì 7 ottobre ad aprire l’edizione 2022 della manifestazione che avrà come centro logistico lo stadio “Franco Ossola”.

Stefano Colombo, presidente del comitato organizzatore, anticipa l’evento: «Il programma si apre con le Pulciniadi, che vedrà impegnati bambini fino ai 5 anni e a ognuno verrà consegnata una maglietta colorata. Questo è il senso di questa manifestazione per noi di Sport+: siamo una polisportiva che vive dei valori sportivi e dello sport come momento educativo e di incontro partendo dai più piccoli. La prima edizione è stata nel 2019, quest’anno partiamo dal “Franco Ossola” e per noi è un obiettivo raggiunto, con oltre 500 bambini provenienti dalle scuole materne di Varese e non solo per lanciare un messaggio positivo. Per rendere tutto questo possibile dobbiamo ringraziare i partner: quelli istituzionali, con il Comune di Varese, e il main sponsor Bcc».

In rappresentanza del Comune di Varese ha parlato l’assessore allo sport Stefano Malerba: «Grazie agli organizzatori perché riusciamo a ripartire con un programma completo che mette al centro lo sport a 360 gradi. Le Pulciniadi sono fantastiche: riuscire a dare la possibilità ai nostri bambini di fare una giornata di sport è qualcosa di particolare, che sottolinea il fatto che questa non è solo una gara podistica ma vuole essere un weekend lungo di attività sportiva. Ci vediamo domani allo stadio».

Main sponsore dell’evento sarà la Banca Bcc, rappresentata da Enzo Petrillo: «Il ringraziamento più grande va agli organizzatori perché mettere in piedi questo evento è una cosa ciclopica. Ogni cosa che parte è frutto di sacrificio e questo parte da lontano. Anche noi come Bcc partiamo con una collaborazione vicina al territorio, vocazione tipica della nostra banca. A Varese ci sono tante associazioni che lavorano e noi vogliamo essere vicine a tutti, soprattutto quando si lavora anche nel sociale come in questo caso».

Non mancherà la parte legata alla solidarietà, come spiega Fabio Pasiani di Fondazione Renato Piatti: «Siamo felicissimi di essere per la seconda volta charity partner di questa manifestazione. Quello che ci impegniamo a fare con l’incontro di sabato nella sala immersiva della Camera di Commercio, sarà un momento di apertura per dare un segnale importante di come lo sport può essere un canale a creare inclusione. Noi ci occupiamo di persone con disabilità e autismo, e quella mattina porteremo il racconto di come queste persone possano entrare in una comunità più inclusiva. quello della Varese City Run è un momento di grandissima solidarietà».



A entrare nel vivo della parte agonistica della gara di domenica della Varese City Run è Maurizio Lorenzini: «Questa è una bellissima storia perché qui c’è dentro tanto e da uomo di sport non posso che apprezzare il fatto che si riesca a coniugare la gara con le tante iniziative anche di beneficienza. Ci apprestiamo alla seconda edizione della gara certificata, nazionale, approvata dalla Federazione di Atletica Leggera. Anche quest’anno abbiamo voluto fare una gara importante a livello di prestazioni, cercando di avere degli atleti forti. Confidiamo di poter offrire ai corridori e agli spettatori un bello spettacolo. Vogliamo dare un piccolo contributo al mondo della nostra disciplina e in questo senso abbiamo voluto coinvolgere il mondo del settore giovanile delle società del territorio come Varese Atletica e l’Atletica Gavirate, con atleti dal 2000 al 2006 che si metteranno alla prova sul percorso cercando di ottenere delle buone performance. Il percorso è impegnativo ma chi è capace di correre qua riesce a fare delle grandi prestazioni. Pensiamo che sia una gara bella da vedere e da vivere e siamo soddisfatti della qualità degli iscritti. Siamo contenti anche di ospitare gli atleti di Run2gether e della Africa & Sport».

E per Africa & Sport ha speso qualche parola anche il presidente Marco Rampi: «Vogliamo ringraziare l’organizzazione per lo sforzo importante. A Varese in questi giorni si respira aria di grande sport e grazie per l0invito ai nostri atleti. Siamo una realtà che abbina lo sport al sociale, sostenendo progetti sociali con la corsa visto come motore di sviluppo. Grazie all’attività si dà la possibilità ai ragazzi di esprimere il proprio talento e anche a chi dall’Italia vuole andare in Kenya per visitare un territorio bellissimo».

Partner dell’evento anche Mv Agusta, che punta ad espandere il proprio progetto sulla mobilità elettrica, come spiega Pavel Brutt: «Anche noi siamo molto contenti di partecipare a questo evento. Il nostro intento è quello di far conoscere la nostra azienda non solo come costruttrice di moto ma anche di biciclette e bici elettriche, con design italiano, stile italiano e cuore italiano».

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FINE SETTIMANA: