Contrastare il disagio giovanile, a Sesto Calende il “Progetto Schegge” vince il bando Giovani Smart

Socialità e rete sul territorio per contrastare il disagio giovanile. Tra 163 i vincitori del bando promosso da Regione Lombardia “Giovani Smart” (SportMusicaARTe) rientra anche il varesotto “Progetto Schegge”.

«Il tema cruciale in questo particolare momento storico e noi siamo fieri di portare il nostro contributo» spiegano i responsabili del progetto, che nasce dalla volontà di favorire l’integrazione dei cosiddetti “NEET” – Not in Education, Employment or Training -, ragazzi e ragazze che hanno dai 15 ai 29 anni e non sono né occupati, né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione.

I percorsi di Schegge si articoleranno a partire dalla fine di questo anno solare 2022 e proseguiranno sino al 30 settembre 2023. Si tratta di iniziative volte a dare nuovi stimoli ed opportunità non solo ai NEET, ma anche – più in generale – a tanti giovani del territorio: laboratori sportivi, musicali e artistici gratuiti, uscite turistico culturali di uno o più giorni e un costante supporto psicologico completano la proposta del progetto.

Capofila del progetto sarà l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Sesto Calende, realtà di 12 Comuni tra il Lago Maggiore e quelli di Comabbio e Monate, che aggiunge un altro prezioso tassello alla propria programmazione zonale dedicata alle politiche giovanili attraverso la promozione e il supporto di percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale. Contributo fondamentale, grazie al proprio vissuto e alla propria connessione con la comunità, quello de L’Aquilone Cooperativa Sociale, da anni impegnata quotidianamente sul campo. Nell’ambito della formazione si inseriscono il CFP Ticino-Malpensa, accreditato dalla Regione Lombardia per erogare percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, e l’Istituto di Istruzione Superiore (ISS) Dalla Chiesa di Sesto Calende.

PRIMO APPUNTAMENTO: LO SPETTACOLO AL DALLA CHIESA

A sancire l’inizio del percorso che compirà durante l’arco di questi mesi Schegge, sarà lo spettacolo intitolato Tre, messo in scena dalla compagnia teatrale Scena Madre. Un evento di inaugurazione dedicato a giovani e alle famiglie, in programma per giovedì 27 ottobre alle ore 20.30, presso all’auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore (ISS) Dalla Chiesa di Sesto Calende.