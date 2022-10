Controlli sulle strade di Casciago grazie alla collaborazione tra Polizie Locali

Le auto le hanno notate in molti passando sulla strada che da Casciago porta a Morosolo, poco oltre la stazione di Casarico, nel pomeriggio di giovedì 27 ottobre.

Quattro pattuglie della Polizia Locale, due di Casciago e due dei colleghi della Polizia Locale Associata di Azzate si sono infatti posizionate alla rotonda della stazione per controllare le auto in transito nel quadro degli accordi stipulati in Prefettura poche settimane fa.

Diverse le auto fermate e i conducenti controllati. Tra le sanzioni elevate, la più grave è quella ai danni di un automobilista alla guida di un’auto senza assicurazione.