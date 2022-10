Di corsa e in bici, il Valbossa Offroad Duathlon nella Valle del Boia a Cavaria con Premezzo

Settima edizione per il “Valbossa Offroad Duathlon”, ospitato nell’area del Centro Parco Monte Diviso, sulla collina tra Cajello di Gallarate e Premezzo. L’appuntamento è per il 16 ottobre, con la sfida che prevede 8 km di corsa e 16 km di Mountain bike, in una sfida tutta off road.

La corsa è organizzata da Runners Valbossa, con il supporto di All4Cycling e Avis e con il patrocinio di Parco del Ticino e Comune di Cavaria con Premezzo.

Le iscrizioni si fanno su www.triathlonvalbossa.com o per e-mail a 3valbossa@gmail.com

Il percorso si svolgono nei boschi della valle del Boia, prove individuali o in staffetta. Cronometraggio con chip.

Si corre soprattutto in territorio di Cavaria con Premezzo, ma attenzione: il ritrovo è in territorio di Gallarate, alla Cascina Monte Diviso, via Brennero.