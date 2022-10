Di corsa sotto la pioggia, in tanti alla Varese City Run 2022

La pioggia non ha fermato l’edizione 2022 della Varese City Run, la manifestazione sportiva iniziata venerdì pomeriggio e che nella mattina di oggi (domenica 9 ottobre) ha visto il suo clou con le gare di podismo, partite all’esterno dello Stadio Franco Ossola di Masnago. Mille e duecento gli iscritti alle gare, tra associazioni sportive del territorio – come i giovani della Varese Atletica, l’Atletica Gavirate o gli atleti di Run2gether e della Africa & Sport – e singoli atleti, un po’ meno coloro che hanno partecipato realmente alla manifestazione, bloccati dalla pioggia che per tutto il tempo ha bagnato i tracciati di gara. Gli atleti in pista però, hanno dimostrato lo spirito giusto: ai blocchi di partenza i professionisti hanno mostrato la consueta grinta e la voglia di scaldare i muscoli, le famiglie e i non professionisti si sono presentati sorridendo, sapendo di arrivare al traguardo sicuramente bagnati, ma felici. Tra loro anche giovanissimi (tanto che il primo arrivato alla 3 km è proprio un bambino) e mamme con bimbi piccoli.

Galleria fotografica Varese City Run 2022: gli atleti ai blocchi di partenza e gli arrivi allo Stadio Franco Ossola di Masnago 4 di 32

«Gara bagnata, gara fortunata – commenta Stefano Colombo, presidente del comitato organizzatore -. Per il podista correre sotto l’acqua è una delle cose più emozionanti, ci auguriamo che sia una giornata memorabile. Abbiamo superato i 1200 iscritti, oggi la pioggia ha limitato le presenze, anche giustamente, ma non importa: sono già tutti iscritti per l’anno prossimo». Ai blocchi di partenza anche il sindaco Davide Galimberti, che prima di correre la 10Km non competitiva ha commentato: «È una bella occasione per vedere la nostra bella Varese con tanti atleti e la conferma che è sempre di più una città dello sport». Con lui, in corsa, anche l’assessore Andrea Civati.

Quattro le corse che si sono disputate questa mattina: la mezza maratona ufficiale della città di Varese, certificata FIDAL con i suoi 21,097km che dallo Stadio Franco Ossola ha toccato tutti i principali Viali della città, quasi tutte le castellanze storiche (Biumo Superiore, Sant’Ambrogio, Velate, Avigno, Masnago, Casbeno) fino ai giardini Estensi per tornare indietro, la gara podistica ufficiale FIDAL di 10km e la VareseTen non competitiva che ha toccato per lo più i quartieri di Avigno, Velate, San Gallo e Masnago e infine il percorso di 3Km per le famiglie e persone con disabilità, la HUMANITAS MEDICAL CARE FamilyRUN.

La manifestazione si è aperta nella giornata di venerdì con la pulciniadi, sabato con la giornata dedicata ai baby calciatori e oggi le corse podistiche. Un evento che ha trasformato lo Stadio Franco Ossola di Varese in una cittadella dello sport. Tanti gli sponsor di questa ricca edizione della Varese City Run tra cui il Comune di Varese, la Camera di Commercio, il CONI, la Varese Sport Commission, Tigros e la BCC.

Le CLASSIFICHE DEI VINCITORI della 21 Km, i primi tre arrivati

Le CLASSIFICHE DEI VINCITORI della 10 Km

Gara : 10 Km competitiva, F OMOSA TERESIAH KWAMBOKA

GIUDICI GLORIA RITA ANTO

VETTOR GIULIA

POLI PAOLA

MENTASTI FRANCESCA J

CURTI CECILIA Gara : 10 Km competitiva, M MAIONE FEDERICO

GIUDICI MARCO

BROGGI MARCO

ZANINI MANUEL

MARCOLLI SIMONE

BADO RICCARDO LE DIRETTE DELLE PARTENZE La partenza della 21Km La partenza della 10Km e della 3 Km