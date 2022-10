Corsi di reinserimento lavorativo per 3000 disoccupati in Provincia di Varese con il programma GOL

Nella mattina di venerdì 21 ottobre a Villa Recalcati si è svolto l’incontro organizzato dal Settore Lavoro della Provincia di Varese con la rete degli operatori accreditati al lavoro e alla formazione presenti nel territorio della provincia, avente come oggetto un confronto sul programma Garanzia per l’Occupabilità dei Lavoratori (GOL). All’incontro erano presenti 35 enti accreditati per un totale di 54 operatori.

La coordinatrice del programma GOL, Veronica Consonni, ha illustrato le novità, un programma rivolto a persone disoccupate tra i 30 e i 65 anni, residenti o domiciliate in Regione Lombardia, che offre percorsi di orientamento specialistico e accompagnamento per l’inserimento/reinserimento lavorativo, oltre a corsi di formazione per l’aggiornamento e la riqualificazione professionale.

Il programma si basa sulla cooperazione tra sistemi pubblici e agenzie per il lavoro, soggetti accreditati per la formazione, altri soggetti riconosciuti dalla Regione, per garantire una maggiore territorialità, consentire un’ampia scelta al cittadino e coinvolgere le persone con meno chance occupazionali.

Il Responsabile del Settore Lavoro, Francesco Maresca, ha illustrato il nuovo avviso pubblicato da Regione Lombardia per la raccolta di manifestazioni d’interesse, a cui gli enti accreditati saranno chiamati a aderire dal 2 novembre 2022 per l’erogazione dei servizi di assessment e patto di servizio personalizzato, nonché di servizi specialistici destinati a persone con bisogni complessi.

Sono stati poi presentati i dati degli utenti presi in carico dai CPI e dagli operatori accreditati dal 6 giugno 2022, data di avvio del programma GOL in Regione Lombardia.

Al 14 ottobre 2022 sono stati avviati al programma GOL 56.606 persone in tutta la Regione Lombardia, di cui 3.097 per la sola Provincia di Varese. Per quest’ultima, il 16% risulta in carico agli enti accreditati.

Ogni utente, al termine del percorso di assessment, viene inserito in uno dei 4 percorsi: reinserimento occupazionale, aggiornamento o riqualificazione professionale e percorso in rete con gli altri servizi territoriali (sociali, socio-sanitari, di conciliazione, educativi) nel caso di bisogni complessi, quali quelli di persone con disabilità o con fragilità.

Il 54% delle prese in carico della Provincia di Varese rientra nel percorso di reinserimento occupazionale, che prevede ore di accompagnamento al lavoro e orientamento specialistico. Il 41%, invece, è inserito in percorsi di aggiornamento/riqualificazione, il 5% rientra nel percorso di lavoro ed inclusione.

Le caratteristiche anagrafiche degli utenti presi in carico sono: genere femminile (64%), età media 44 anni e cittadinanza italiana (82%). Il titolo di studio prevalente è il diploma/qualifica 3-4 anni; quasi la metà degli utenti non ha svolto attività formative extrascolastiche.

Il 65% ha avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi; considerando le esperienze lavorative degli ultimi 3 anni, la maggior parte ha svolto ruoli/mansioni simili nello stesso settore economico. Per quanto riguarda la formazione, gli enti accreditati alla formazione hanno presentato 200 corsi di formazione, di cui 139 di formazione mirata all’inserimento lavorativo, 16 sulle competenze digitali, 28 di percorsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per agevolare la scelta dei corsi da parte degli utenti e l’attività di orientamento degli operatori, l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, insieme a 13 enti accreditati alla formazione sezione A dell’albo regionale, ha costituito un catalogo provinciale di facile e immediata consultazione, che viene aggiornato periodicamente con i corsi programmati sull’intero territorio provinciale.