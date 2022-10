Il corso di pesca a mosca dell’associazione pescatori alto Verbano

L’ASD Pescatori Alto Verbano, in collaborazione con il Fly Club di Varese, organizza un corso di pesca a mosca. Le lezioni inizieranno il 5 di ottobre e si terranno nella palestra comunale delle scuole primarie di Luino ogni mercoledì fino al 7 di dicembre. L’orario è dalle 21 alle 23 e gli allievi saranno seguiti dai maestri del rinomato club mischiata provinciale. La quota di iscrizione è 50 euro a persona con l’opportunità di usufruire di tutto il materiale indispensabile all’apprendimento. Dal lancio base ai quelli più efficaci nelle situazioni di pesca più difficili, il corso è rivolto specialmente a chi già pesca ma vuole dedicarsi ad una tecnica antichissima e moderna allo stesso tempo, sportiva ed estremamente rispettosa del pescato e dell’ambiente.

“Era un progetto che avevamo in mente da molto tempo – affermano i volontari dell’ASD Pescatori Alto Verbano – Ci teniamo a ringraziare il Fly Club Varese per la grande disponibilità e l’amministrazione comunale per l’aiuto logistico. Speriamo che gli interessati siano numerosi. È una occasione unica per avvicinarsi ad una tecnica di pesca fantastica, antica e planetaria”.

La pesca a mosca è infatti tra le prime forma di attività per il sostentamento dell’uomo. Dal Giappone a quelle più famose anglosassoni alle varianti italiche, più che una tecnica di pesca è una disciplina a parte, fatta di dedizione, studio ed allenamento.

“Ci piacerebbe che frequentassero le lezioni anche bambini e ragazzi. La pesca a mosca è fatta di grandi insegnamenti, rispetto per il pescato e soprattutto necessita di una grande conoscenza del fiume e dell’ambiente naturale. La sua base teorica è estremamente complessa ed affascinante”. Terminano i volontari dell’ASD.

Le iscrizioni dovranno pervenire all’associazione entro il 3 di ottobre. Contatti: asdprescatorialtoverbano@gmail.com