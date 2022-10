“Cosa sta succedendo alla SiEco?”. A Cassano tutte le opposizioni chiedono una commissione

Fare chiarezza sul servizio di SiEco: lo chiedono i consiglieri di minoranza di Cassano Magnago, tutti insieme, al di là del colore politico.«

Nella giornata di ieri, insieme a tutti i consiglieri comunali di minoranza, abbiamo depositato una lettera indirizzata al presidente del consiglio comunale per chiedere l’istituzione di una commissione speciale e di controllo su SI.ECO» scrivono Tommaso Police, Osvaldo Coghi, Stefania Passiu, Luca Renna, Gemma Tagliabue, Giovanbattista Oliva.

«Da diversi mesi ormai i continui disservizi segnalati dai cittadini si ripetono con molta frequenza e nonostante i diversi accessi agli atti effettuati in questi mesi al fine di approfondire, molti aspetti legati alla gestione economica, organizzativa e gestionale della società risultano non essere chiari. Non sono bastate nemmeno le spiegazioni sommarie dell’amministratore di Sieco in sede di commissione Bilancio a luglio, riteniamo doveroso nei confronti della cittadinanza e di tutti i comuni soci che questa tematica debba essere oggetto di approfondimento dettagliato in una commissione specifica e quindi come consiglieri comunali di minoranza abbiamo deciso di appellarci al regolamento del consiglio comunale ed allo statuto comunale per far valere il nostro ruolo di controllo».

La richiesta ha un certo peso se si considera che è sottoscritta da consiglieri di minoranza sì, ma espressione di ben diverse esperienze e storie politiche: da chi è da decenni lontano dall’amministrazione (il Pd), a chi lo è da meno anni (la Lega, all’opposizione dal 2012), da chi è appena uscito dalla “stanza dei bottoni” (Forza Italia), senza dimenticare la new entry Stefania Passiu con la sua civica.

La richiesta è unanime: «Crediamo fortemente che l’insediamento di questa commissione possa agevolare l’Amministrazione Comunale al fine di risolvere le molteplici criticità in essere, tra l’altro in linea con quanto espresso dal Sig. Sindaco in occasione della seduta del consiglio comunale di luglio in merito al necessario approfondimento della tematica. Attendiamo fiduciosi un riscontro in tempi rapidi».