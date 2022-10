Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 14, 15 e 16 ottobre

Sarà un fine settimana all’insegna della cultura e della letteratura. A Gallarate la XXIII edizione di Duemilalibri porta in città grandi i autori contemporanei. Domenica nella splendida cornice di Ville Ponti si conoscerà il vincitore del Premio Chiara. Profumo di pane a Cuirone di Vergiate per la festa che accende l’antico forno a legna usato per cuocere il pane e il dolce contadino locale. A Gemonio è tempo di polenta mentre a Gavirate terzo weekend della tanto amata Festa della Zucca. Appuntamento speciale, poi, con le Giornate FAI d’Autunno, il grande evento d’ottobre per scoprire il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

EVENTI SPONSORIZZATI

BRUNELLO – Viaggio solidale a Gulu, nord Uganda. Domenica 16 ottobre l’associazione Good Samaritan ODV presenterà il viaggio nel dettaglio. A seguire mostra fotografica. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Tutto pronto per la mostra in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre al Refresh Shop di Gavirate. L’intero spazio sarà allestito come un giardino giapponese in occasione della Bonsai exhibition. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Terzo weekend per la tanto amata Festa della Zucca. L’appuntamento è sul Lungolago per domenica 16 ottobre. Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Non un semplice open day, non un semplice compleanno del Varese Chapter ma entrambe le cose. Il 15 e il 16 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00, la concessionaria Harley-Davidson di Gazzada apre le sue porte al pubblico per un evento unico. Tutte le informazioni

VARESE – Un weekend dedicato al benessere e alla cura dello stress con workshop esperienziali gratuiti a cura dell’associazione Essere esseri umani. Tutte le informazioni

VARESE – Dinosauri e attori sul palco del Cinema Teatro Nuovo Varese con lo spettacolo Dinosaur Show. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

EVENTI

BRUNELLO – In Valbossa un weekend in rosa, tra camminate e lezioni dello chef. Sabato 15 ottobre e domenica 16 appuntamenti di Valbossa IN Rosa a Brunello, Arsago Seprio e Sumirago. Il programma – Tutte le informazioni

ANGERA – La fattoria sul Lago Maggiore, domenica ad Angera arriva Agrivarese. Confermato l’appuntamento del 16 ottobre ad Angera. Lunghi (Camera di Commercio): “Un momento di promozione dell’agricoltura che tocca l’area del Nord della provincia” – Tutte le informazioni

SARONNO – Torna in piazza mercato a Saronno il mercatino del collezionismo e delle cose vecchie. Per gli appassionati di collezionismo appuntamento a domenica 16 ottobre in piazza del Mercato con il mercatino del collezionismo e degli oggetti antichi organizzato dalla Pro Loco – Tutte le informazioni

SARONNO – Una giornata per vivere via Roma tra street art, giochi, musica e colori, food, beverage e attività per i più piccoli. Appuntamento Sabato 16 ottobre – Tutte le informazioni

VARESE – Aime Varese trasforma i giardini estensi in un “villaggio della sicurezza” per una settimana. Un progetto che si pone l’obiettivo di accrescere percezioni, motivazioni, conoscenze e competenze sul tema della sicurezza, per una maggior consapevolezza dei rischi di tutti i tipi di ambiente, da quello lavorativo a quello scolastico, sportivo e stradale – Tutte le informazioni

LUGANO – Settimana ricca di eventi al Foce di Lugano: dal Festival delle Marionette ai Tre Allegri Ragazzi Morti. Gli eventi dal 10 ottobre al 16 ottobre 2022 – Tutte le informazioni

SOLBIATE CON CAGNO – Lezioni di sogni con Paolo Crepet alla Sagra della Patata di Solbiate con Cagno. Durante l’incontro con lo psichiatra sociologo e scrittore sabato 15 ottobre alle 21.30 animazione per bambini con giochi e laboratori – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

GEMONIO – A Gemonio si celebra “sua maestà” la polenta. La 12a edizione della Festa della Polenta organizzata dalla Pro Loco si terrà domenica 16 al centro polivalente di via Curti: ecco i contorni a disposizione – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – La festa d’autunno arriva a Calipolis. In valle Olona, nello spazio dei Calimali torna la Festa d’Autunno, con laboratori, intrattenimento, punto ristoro e castagnata – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Un mese di festa in Veddasca per i 30 anni di October Grap. A Maccagno con Pino e Veddasca tutto è pronto per un mese di festeggiamenti in occasione dei 30 anni dell’October Grap, la festa del Ristoro Lago Delio che omaggia i sapori di montagna e la grappa – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – La Protezione civile di Buguggiate in festa ad Erbamolle. Pastasciutta per tutti a partire dalle 12.30 di domenica 16 ottobre. L’evento chiude la Settimana Nazionale della Protezione Civile – Tutte le informazioni

VERGIATE – A Cuirone s’accende l’antico forno per la “Festa del pane”. Sabato 15 e domenica 16 ottobre laboratori, mercatini, ricette dedicate animano la due giorni che ruota intorno alla accensione del forno comunitario a legna, usato per cuocere il pane e il dolce contadino locale – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Musica, pasta e Negroni: il compleanno del Quarto Stato di Cardano. Tre sere di festa, da giovedì a sabato, per celebrare un nuovo traguardo per il circolo della Casa del Popolo cardanese – Tutte le informazioni

ARSAGO SEPRIO – Arsago Seprio si prepara alla “Terza d’Utubar”, la festa del paese. Un weekend speciale sabato 15 e domenica 16 di ottobre, per la festa del paese. In quei giorni tutti i luoghi di interesse di Arsago saranno aperti – Tutte le informazioni

NATURA

COMERIO – Ultimi tre weekend per visitare la Grotta del Remeron a Comerio. Ultime occasioni per poter effettuare l’escursione, prima della chiusura invernale. Poi si riapre nel 2023 – Tutte le informazioni

TURISMO – La magia del “foliage” di autunno all’Oasi Zegna. Oasi Zegna in autunno promuove escursioni a piedi e in bicicletta, partecipa alle giornate Fai d’Autunno e accoglie il BOMB, un evento speciale incentrato sulle e-bike che attraversa il cuore dell’oasi più selvaggia – Tutte le informazioni

AMBIENTE

BARDELLO – Una mattinata di grandi pulizie sulla sponda del lago tra Bardello e Biandronno. L’appuntamento è per sabato 15 ottobre, organizzato dall’amministrazione Maestroni e dalla Protezione civile – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Sabato 15 ottobre “PuliAMO l’Oasi Boza”, la prima delle mattine ecologiche di Alfa. Il progetto “L’Acqua siAMO noi!” arriva a Cassano Magnago per occuparsi di un luogo simbolo della tutela ambientale – Tutte le informazioni

EVENTI – Puliamo il mondo e Castagnata al Parco Alto Milanese. Un weekend ricco di iniziative al Parco Alto Milanese – Tutte le informazioni

SPECIALE GIORNATE FAI D’AUTUNNO

VARESE – Per le Giornate FAI d’Autunno il centro di Varese apre le sue meraviglie. Dalla Chiesa di San Martino alla Chiesa della Motta, sono diverse le realtà che apriranno nel centro della città in occasione dell’iniziativa del Fondo Ambiente Italiano – Tutte le informazioni

MILANO – Palazzo Isimbardi di Milano aperto per le Giornate Fai D’Autunno. Aperto sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Da Villa Oliva all’oasi Boza: alla scoperta della storia di Cassano Magnago nelle Giornate Fai d’Autunno. Tutti i beni che verranno aperti sabato 15 e domenica 16 ottobre per le Giornate FAI d’Autunno a Cassano Magnago – Tutte le informazioni

MAGENTA – Giornate Fai d’autunno 2022: il Parco del Ticino mette in vetrina la sua Riserva Fagiana. Sia sabato che domenica sarà possibile visitare, dalle 10 alle 17.00 con partenza delle visite ogni 60 minuti il parco riserva orientata “la Fagiana”, oltre il ponte Vecchio di Magenta – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Il Tricolore compie 225 anni: Varese festeggia con arte, musica e cultura. Prendono il via domenica 16 ottobre le celebrazioni per l’anniversario della bandiera italiana. Tra le curiosità, la presenza della campana della Regia Nave Varese che fu nave scuola della Marina Militare – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno di Busto Arsizio la mostra “Invito d’autunno”. La mostra dell’artista specializzatasi nella pittura su porcellana Lorenza Pavan resterà aperta al pubblico fino a domenica 16 ottobre – Tutte le informazioni

GALLARATE – Con la mostra su Ezra Pound si apre Duemilalibri al Maga di Gallarate. Inaugurata la settimana di Duemilalibri al Maga di Gallarate, con tanti incontri culturali. La posta in gioco è alta, Crespi: “Vorrei che Gallarate partecipasse alla selezione della Capitale italiana del libro” – Tutte le informazioni

AZZATE/BUGUGGIATE – Una festa ad Azzate per presentare il restauro delle tele di Callisto Piazza. L’ha organizzata l’associazione l’Alveare di Buguggiate che ha promosso e sostenuto il restauro delle opere con la Fondazione comunitaria del Varesotto. Appuntamento domenica 16 ottobre a Villa Mazzocchi – Tutte le informazioni

GALLARATE – Mostra omaggio a Marcello Schiavo alla Studi Patri. Il museo ospita la mostra con le ultime opere dell’artista – Tutte le informazioni

ORIGGIO – A Villa Borletti la mostra dell’artista locale Andrea Cartabia. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Amici Villa Borletti di Origgio. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 15 al 23 ottobre – Tutte le informazioni

GALLARATE – Dalla vivacità concettuale allo sperimentalismo di Umberto Ciceri sul colore: le nuove mostre al museo Maga di Gallarate. Le due nuove mostre al museo Maga che hanno come focus il colore, prima come oggetto di studio e concetto, poi risultato di un’astrazione dato dall’uso di superfici lenticolari. L’inaugurazione domani, sabato 8 ottobre – Tutte le informazioni

GEMONIO – Foto e laboratori: La Giornata della Meraviglia raddoppia al Museo Bodini di Gemonio. Sabato 15 ottobre il Claun Il Pimpa inaugura la mostra Scatti di meraviglia mentre domenica 16 il museo ospita un laboratorio gratuito per bambini a tema – Tutte le informazioni

MUSICA

MUSICA – Due appuntamenti con Interpretando suoni e luoghi alla badia di Ganna e a Brusimpiano. Nella chiesa di San Martino di Brusimpiano si esibirà il trio “Tre Solisti all’Opera” mentre a Valganna “I Solisti dell’Orchestra da Camera Luigi Boccherini” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – NeverWasRadio compie dieci, festa al Gagarin di Busto Arsizio. La radio web del Varesotto festeggia l’importante compleanno con una serata di musica dal vivo e la presentazione ai alcuni dei loro progetti, come quelli legati al mondo dei podcast – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A “Eventi in Jazz” l’omaggio a Lucio Dalla sul palco del Sociale di Busto Arsizio. Protagonista il trio formato dagli argentini Javier Girotto e Natalio Mangalavite e dal cantante Peppe Servillo – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – La Sala Napoleonica di Ville Ponti ospiterà l’evento finale del Premio Chiara 2022. La giuria scoprirà in diretta i vincitori del Premio Chiara Giovani 2022 – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al Sestante di Gallarate Salvatore Benvenga presenta il libro “Fotografia vestale della memoria”. Il presidente del Fotoclub il Sestante di Gallarate ha al suo attivo numerose mostre, libri e pubblicazioni fotografiche. Appuntamento nella sede del club – Tutte le informazioni

GALLARATE – L’Orlando furioso, il giallo metropolitano e Jhumpa Lahiri: il terzo giorno di Duemilalibri. Il terzo giorno di Duemilalibri al Maga di Gallarate: prima un incontro con le scuole, alle 18.30 ci saranno tre giallista metropolitani (Marco Vichi, Jacopo De Michelis e Gianni Biondillo). Gran finale con la punta internazionale del festival, Jhumpa Lahiri – Tutte le informazioni

GALLARATE – Il reporter di guerra Nico Piro a Gallarate per parlare di Ucraina e Afghanistan. Appuntamento alla sala Acli di via Agnelli, sabato 15 ottobre alle 15 per parlare di conflitti fuori dalle logiche guerrafondaie. Modererà l’incontro Elisa Ranzetta, giornalista de “La Prealpina” – Tutte le informazioni

CAZZAGO BRABBIA – Cazzago Brabbia rende omaggio ai pescatori, gli “uomini invisibili”. Appuntamento domenica 16 ottobre alle 15 al Lago di Piazza. Verrà presentato il libro “Il secolo breve della Cooperativa dei Pescatori del Lago di Varese” di Amerigo Giorgetti – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – La biblioteca di Gazzada Schianno apre le porte ai piccolissimi lettori: riparte “Raccontami una storia”. Sabato 15 ottobre alle ore 10.30 presso la sala polivalente primo incontro dedicato ai bambini tra i 4 e i 7 anni. Protagonista un piccolo scoiattolo alle prese con l’arrivo dell’autunno – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Novità al cinema: tutte le nuove uscite dal 13 ottobre. Cosa vedere al cinema questa settimana a Varese e nel Varesotto – Tutte le informazioni

VARESE – La vera storia di Fortunello in scena per Generazione giovani. Lo spettacolo di Marina De Juli in scena sabato 15 ottobre alle ore 16 sul palco della Cooperativa di Biumo e Belforte. A seguire merenda con Clarissa Pari – Tutte le informazioni

TRAVEDONA MONATE – Teatro e D&d, tre eventi per ragazzi a Travedona Monate. Tre iniziative per provare l’esperienza del teatro e divertirsi col gioco del ruolo grazie al progetto GiovanInsieme – Tutte le informazioni

VARESE – La Venere Privata di Scerbanenco e Duca Lamberti rivive al Teatro Nuovo con Nord in Giallo. Lo spettacolo in scena il 14 ottobre alle ore 21 con Stefano Orlandi e Max De Aloe. In calendario per la rassegna anche “Qui città di M” sabato 15, sempre al Nuovo – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

CASORATE SEMPIONE – Castagnata solidale a Casorate Sempione, una giornata per l’asilo. Organizzata dalla pro loco di Casorate Sempione: il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto per l’acquisto di nuovi arredi dell’asilo nido – Tutte le informazioni

TRAVEDONA MONATE – La Giornata della Meraviglia è anche sport: a Travedona il primo Trofeo della Meraviglia. Evento sportivo benefico promosso dal Golf dei Laghi di Travedona Monate domenica 16 ottobre a sostegno del progetto Una meraviglia di scuola del Claun Il Pimpa – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese la “Notte dei senzatetto”. Si terrà domenica 16 ottobre dalle 18 alle 22 sul piazzale della Stazione Nord di Varese “La notte dei senzatetto”, organizzata da Camminiamo insieme onlus – Tutte le informazioni

MARNATE – No alla violenza sulle donne: una camminata a Marnate. Il percorso di 4km circa si svolgerà prevalentemente all’interno del parco Medio Olona; all’arrivo, presso il parco dell’Ex Mulino, sarà offerto un piccolo rinfresco con un accompagnamento musicale – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – “Autunno in festa”, castagnata nell’area cani a Cassano Magnago a sostegno di Scodinzoland. Giornata di festa dai sapori autunnali presso l’area cani, inaugurata nell’anno 2014, in via San Carlo Borromeo – Tutte le informazioni

VARESE – Pizzoccherata benefica della Croce Rossa di Varese. Sabato 15 ottobre, nella sede di via Dunant si potrà gustare un menù con antipasto dolce e bevande. È possibile anche l’asporto. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 13 ottobre – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 14, 15 e 16 ottobre sul Lago Maggiore. Polenta e castagne sono le grandi protagoniste degli appuntamenti del fine settimana. Domenica ad Angera arriva AgriVarese – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI– Cosa fare nel weekend a Saronno e dintorni: gli eventi del 14, 15 e 16 ottobre. Ecco i principali eventi del weekend di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre – Tutte le informazioni