Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 21, 22 e 23 ottobre

Il meteo non sarà proprio dalla nostra parte per questo fine settimana, ma le previsioni non scoraggiano i tanti eventi che animano la provincia di Varese. Ottobre porta con sé feste di paese dedicate ai prodotti di stagione come castagnate e feste della zucca. Diversi gli appuntamenti per gli appassionati di teatro, arte e letteratura. “A spasso con Daisy” va scena al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, mentre al Museo Maga ingresso gratuito e tanti eventi per MuseoCity. La grande musica classica in scena a Samarate con il doppio concerto del ciclo “I Linguaggi della Mistica nel Tempo”.

METEO

LE PREVISIONI – Torna la pioggia nel fine settimana, domenica migliora. Correnti in quota raggiungono la regione Padano-Alpina spinte dalla bassa pressione in evoluzione sulla penisola Iberica. Acqua venerdì pomeriggio e sabato. Temperature senza scossoni. Protezione civile: “Rischio temporali e piogge forti” – Leggi le previsioni

EVENTI SPONSORIZZATI

BISUSCHIO – All’altezza dei sogni, la rassegna teatrale promossa e curata dalla compagnia Intrecci Teatrali, proseguirà fino a gennaio 2023. Il primo appuntamento è per domenica 23 ottobre al teatro San Giorgio di Bisuschio con lo spettacolo I musicanti di Brema.Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Torna anche quest’anno a Villa Oliva di Cassano Magnago, per l’edizione autunnale, Sposi in Villa. Sarà anche una bella occasione per scoprire (o riscoprire) l’ottocentesca villa, di proprietà del Comune di Cassano Magnago, che patrocina l’evento.Tutte le informazioni

GAVIRATE – Ultimo weekend per visitare i mercatini degli hobbisti e gustare le prelibatezze a base di zucca proposte dalla Pro Loco. L’appuntamento è sul Lungolago per domenica 23 ottobre dove vi aspetta la Festa della Zucca. Tutte le informazioni

TRADATE – All’Ecoplanetario, un viaggio virtuale che racconta i cicli pittorici della Valle Olona, normalmente inaccessibili. L’appuntamento è per venerdì 21 ottobre. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

LEGNANO – L’intero fine settimana è dedicato al risotto nelle sue preparazioni più gustose e amate. L’appuntamento è con la Sagra del Risotto all you can eat. Tutte le informazioni

VALMOREA – Per il secondo evento dei 20 anni della Valle del Lanza sono in programma una visita alle sorgenti e alle gole del torrente Lanza sulle pendici del Monte San Giorgio e una visita all’area delle ex cave di Arzo, tra formazioni rocciose, storie e vissuti umani. L’appuntamento è per domenica 23 ottobre. Tutte le informazioni

EVENTI

CARDANO AL CAMPO – Al Quarto Stato di Cardano “Velata”, storie di hijab, cultura e autodeterminazionale. Giorgia Bernardini porta alla scoperta delle rivoluzioni delle atlete musulmane che si stanno battendo per autodeterminarsi e non dover scegliere tra velo e pratica agonistica – Tutte le informazioni

VARESE – Secondo weekend dedicato al tricolore a Varese. In occasione del 225esimo anniversario della bandiera nazionale, il weekend propone attività interessanti e divertimento per tutti – Tutte le informazioni

VARESE – Varese Destination Wedding: come scoprire alle Ville Ponti il nuovo turismo varesino. Intervista con il presidente della Camera di Commercio di Varese alla vigilia dell’evento che sabato 22 alle Ville Ponti mostrerà ai futuri sposi l’eccellenza varesina per i matrimoni – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Diventa un pellegrino alla conquista della Francisca in Valle Olona con Alfa. Passeggiata, letture e merenda per tutti sabato 22 ottobre a Fagnano Olona presso l’approdo Calimali – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – La via Francisca e i beni Unesco, un incontro a Lavena Ponte Tresa. Si terrà sabato 22 ottobre 2022 alle ore 17.00. Un evento che permetterà di fare la conoscenza dei luoghi patrimonio mondiale , in modo intrigante e spettacolare – Tutte le informazioni

DORMELLETTO – Zuccherellando con gli gnomi: una giornata di festa a Dormelletto. Festa promossa da Amicigio al Parco Ribot domenica 23 ottobre dalle 10 alle 18, con giochi, laboratori, esposizioni e danze dal mondo con le musiche dal vivo di Folkabì – Tutte le informazioni

VARESE – L’Associazione Mazziniana di Varese racconta le S.O.M.S. attraverso la Storia. Molti gli ospiti che interverranno, tra cui Michele Finelli, Robertino Ghiringhelli ed Emanuele Felice – Tutte le informazioni

VARESE – Al Castello di Masnago si parla di “Cibo, sovranità alimentare e cambiamento climatico, agricoltura e ambiente per ripensare e ricucire la città”. Convegno a cura di AIAB Lombardia da un’idea di Progetto Concittadino e Collettiva in collaborazione con Comune di Varese – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Busto Arsizio in Vinile: undicesima edizione al Museo del Tessile. Domenica 23 ottobre il Museo del Tessile apre le porte agli appassionati – Tutte le informazioni

FESTE, SAGRE E CASTAGNATE

SOMMA LOMBARDO – A Somma Lombardo torna la castagnata dello Sci Club Assi. Appuntamento il 22 e 23 Ottobre e in Piazza Visconti. Verrà presentata la prossima stagione invernale – Tutte le informazioni

SARONNO – A Saronno è il momento della Festa del Trasporto, una tradizione che si tramanda dal 1734. Domenica 23 ottobre alle 15.30 la processione con il crocifisso per le vie del centro storico – Tutte le informazioni

CUGGIONO – VERBANIA – La “festa d’autunno” a Villa Annoni a Cuggiono. Mercatino, passeggiate guidate nel parco, letture sceniche e una cena autunnale: sono alcuni degli ingredienti della giornata proposta da Associazione Clorofilla – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Domenica 23 ottobre la giornata dell’Autunno Cardanese. Torna il tradizionale momento che riempie il centro città di bancarelle e propone anche una serie di attività collaterali – Ecco tutto il programma

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Un mese di festa in Veddasca per i 30 anni di October Grap. A Maccagno con Pino e Veddasca tutto è pronto per un mese di festeggiamenti in occasione dei 30 anni dell’October Grap, la festa del Ristoro Lago Delio che omaggia i sapori di montagna e la grappa – Tutte le informazioni

INTRA – Castagnata Alpina a Intra. Dopo due anni di stop torna l’appuntamento delle Penne Nere in piazza sabato 22 ottobre – Tutte le informazioni

LUVINATE – Castagnata sociale al Poggio di Luvinate. Si terrà domenica pomeriggio 23 ottobre organizzata dall’Associazione Amici del Campo dei Fiori Odv – Tutte le informazioni

CADREZZATE CON OSMATE – Una domenica da gustare alla Zuccagnata di Osmate. Gnocchi, polenta e bruscitt, salamelle e ovviamente un sacco di caldarroste. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco è in programma per il 23 ottobre – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese “EcceDiamo” il festival delle Acli per un cibo giusto per tutti. Due giorni di incontri, eventi e momenti di socialità per riflettere sulla lotta allo spreco, i progetti e la filiera del recupero delle risorse. Tascone: “Riflessione fondamentale in questo momento storico” – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA‘

CARDANO AL CAMPO – A Cardano al Campo un incontro sulle lotte delle donne. A condurre la giornata, organizzata dalla Casa delle donne di Gallarate Anna Andriulo e dall’Associazione Laura Prati, sarà Monica Lanfranco, fondatrice della rivista femminista Marea – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – InTour di MuseoCity arriva al Maga. Per l’intera giornata di sabato l’ingresso al Museo sarà gratuito e nel pomeriggio si terrà la Masterclass L’arte, il colore, e la presentazione di due volumi – Tutte le informazioni

GALLARATE – Alla scoperta di Renato Guttuso al museo Maga di Gallarate. L’evento è in collegamento con la mostra attualmente aperta al Castello di Masnago-Varese, insieme a Serena Contini, che sarà intervistata da Angelo Crespi – Tutte le informazioni

VARESE – Margherita Martinelli in mostra da Ghiggini. La storica galleria varesina presenta le opere più recenti dell’artista – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla scoperta dell’arte della moda tra le sale del Museo del Tessile di Busto Arsizio. Giunta alla sesta edizione, la manifestazione “Apriti moda” è un evento unico nel suo genere che porta i visitatori in un itinerario alla scoperta di alcuni nuclei tematici della collezione museale, particolarmente legati al mondo della moda – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Novità al cinema: tutte le nuove uscite dal 20 ottobre. Cosa vedere al cinema questa settimana a Varese e nel Varesotto – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – A “lezione” con Danio Manfredini e Cassano Valcuvia si raggiunge con il “teatribus”. Sabato 22 ottobre riprende la stagione a cura del Teatro Periferico con un grande artista del teatro contemporaneo. Sarà possibile raggiungere il teatro con un bus – Tutte le informazioni

VARESE – L’essere attore, tra ironia e difficoltà: in scena lo spettacolo “Teatro Mon Amour”. Lo spettacolo andrà in scena sabato 22 ottobre alle ore 21.00 alla Cooperativa di Biumo e Belforte preceduto da un aperitivo alle ore 20 – Tutte le informazioni

VARESE – Il gioco del teatro, dal workshop al corso, con Generazione Giovani. Doppio appuntamento domenica 23 ottobre alla coop di viale Belforte con il laboratorio teatrale diretto da Marina De Juli: alle 15 per i bambini, alle 17 per adulti e ragazzi – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Il brutto anatroccolo apre la nona edizione di Bim Bum Bam a Maccagno. La nona edizione della rassegna di teatro per ragazzi a cura di Progetto Zattera Teatro parte domenica 23 ottobre alle 16.15 all’auditorium. Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

SARONNO – “A spasso con Daisy” il 22 e il 23 ottobre in scena al Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Dopo il grande trionfo registrato lo scorso anno in molte città d’Italia, arriva a Saronno, il 22 e il 23 – Tutte le informazioni

MUSICA

VEDANO OLONA – Dopo il grande successo estivo torna a Varese il Karaoke di Ariele Frizzante. Un venerdì di musica, balli sfrenati e divertimento all’Arlecchino di Vedano Olona – Tutte le informazioni

GALLARATE – La Corale Arnatese e l’Orchestra Canova in scena al Condominio di Gallarate per far rivivere il Don Giovanni. Un Don Giovanni in grado di parlare a tutti, soprattutto alla generazione Z, di disagio e inquietudine: sul palco del condominio il Coro Musica et Ludus della Corale Arnatese e l’Orchestra Canova sabato 22 ottobre – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Marco Marcuzzi, un concerto senza tempo a Maccagno con Pino e Veddasca. Si tratta di un format che da tempo caratterizza i suoi concerti e che prevede brani tratti dal repertorio squisitamente classico (Chopin, Liszt , Brahms) e brani che occupano dignitosamente il repertorio pianistico in ambito pop – Tutte le informazioni

SAMARATE – Doppio concerto a Samarate con “I Linguaggi della Mistica nel Tempo”. In scena il concerto “Amore Divino”, sabato 22 ottobre nella Chiesa Parrocchiale della SS. Trinità e il concerto “Il misticismo nella musica organistica” di Johann Sebastian Bach, sabato 29 ottobre nella Chiesa Parrocchiale di Verghera di Samarate – Tutte le informazioni

NATURA

TEMPO LIBERO – Per il secondo evento dei 20 anni della Valle del Lanza si risale alle sorgenti sul Monte San Giorgio. Visita alle sorgenti e alle gole del torrente Lanza sulle pendici del Monte San Giorgio / Visita all’area delle ex cave di Arzo, tra formazioni rocciose, storie e vissuti umani – Tutte le informazioni

LIBRI

COCQUIO TREVISAGO – Appuntamenti in giallo alla biblioteca di Cocquio Trevisago. Si tratta di due romanzi gialli, ambientati tra Milano e Varese, ricchi di intrighi e misteri – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – In cammino da Laveno a Boffalora: A Lonate Pozzolo la presentazione del libro “I sentieri del ben-essere”. I Sentieri del Ben-Essere è un libro dedicato ai camminatori, ai ciclisti, a chiunque desideri avvicinarsi al movimento, conoscere il territorio e ritrovare il contatto con la Natura. Appuntamento a venerdì 21 ottobre in sala Ulisse Bosisio, all’interno del Monastero di San Michele – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Alla biblioteca di Gazzada Schianno un pomeriggio con Patrizia Emilitri e il suo libro “La volta del bricolla”. Appuntamento con l’autore domenica 23 ottobre alle ore 16.00 nella sala polivalente della Biblioteca Comunale – Tutte le informazioni

BRUSIMPIANO – “Chi semina libri” arriva a Brusimpiano, appuntamento con grandi e bambini al Belvedere. Letture e territorio si intrecciano nel progetto promosso dalla cooperativa Vedogiovane, in unione con il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini. Prossima tappa domenica 23 ottobre – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Da ottobre riprendono a Saronno gli incontri letterari con l’associazione L’Isola che non c’è. Il venerdì 21 ottobre è in programma una serata dedicata al romanzo “L’uomo di Kiev” di Bernard Malamud. Tutti gli incontri in calendario – Tutte le informazioni

CUVIO – “La nota e il Verso”, a Cuvio piccola rassegna d’autunno a tra musica e poesia. Domenica 23 ottobre alle 18,00 alla scoperta di Sandro Penna: musica, follie, racconti e bugie intorno a uno dei più grandi poeti del Novecento. A novembre altri due appuntamenti di alta cultura – Tutte le informazioni

SPORT

BINAGO – A Binago il primo trofeo cross country di mountain bike. La gara fissata per domenica 23 ottobre è organizzata dalla Ibex Bike Run e si disputerà su un tragitto completamente immerso nei boschi del Parco Pineta – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 21, 22 e 23 ottobre sul Lago Maggiore. Incontri, castagnate e ancora molte proposte all’aria aperta. In questo fine settimana d’autunno sono tante le iniziative sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni