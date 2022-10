Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 7, 8 e 9 ottobre

Il secondo fine settimana di ottobre inizia con il sole per lasciare spazio alle nuvole nella giornata di domenica. Le temperature però restano miti e le occasioni da vivere sono tante: dalla Castagnata Alpina a Brinzio che torna per il suo secondo fine settimana, alla Sagra del Gorgonzola di Caronno Pertusella. Ad Angera torna AgriVarese, la grande manifestazione dedicata all’agricoltura in provincia, mentre per chi ama lo sport è il momento di City Run Varese con gare agonistiche ufficiali, ma anche sgambate più amatoriali, pulciniadi dei bambini di 5 anni e un torneo di calcio under 12. Sempre questo fine settimana torna anche la festa Un sorriso per il Ponte a favore dell’ospedale pediatrico, mentre per gli amanti del genere “giallo” inizia il festival “Nord in giallo”.

METEO

LE PREVISIONI – Il fine settimana del 7, 8 e 9 ottobre inizia all’insegna del bel tempo, per poi vedere il cielo annuvolarsi, soprattutto nella giornata di domenica. – Leggi le previsioni

EVENTI SPONSORIZZATI

CARNAGO – Al via l’Oktober Fest di Birrificio Settimo. Quattro serate in cui mangiare e bere come se foste a Monaco. Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – Weekend conclusivo per la Sagra del Gorgonzola, la giusta occasione per degustare piatti tipici locali e ricette a base di gorgonzola Tutte le informazioni

GAVIRATE – Secondo weekend per la tanto amata Festa della Zucca. L’appuntamento è sul Lungolago per domenica 9 ottobre. Tutte le informazioni

VARESE – Un weekend ad alta intensità competitiva con la Varese City Run. Non solo gare agonistiche ufficiali, ma anche sgambate più amatoriali, pulciniadi dei bambini di 5 anni e un torneo di calcio under 12. Non mancherà lo street food. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

LEGNANO – Tre giorni di street food, quelli dal 7 al 9 ottobre, organizzati dalla Contrada San Magno. L’appuntamento è con Urban Lake Street Food Festival. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

EVENTI

VARESE – Domenica di giochi e divertimento a Varese con “Un sorriso per il Ponte!”. Appuntamento ai Giardini Estensi domenica 9 ottobre. È la tredicesima edizione organizzata dalla Fondazione Il Ponte del Sorriso per raccogliere fondi da destinare all’ospedale pediatrico. – TUTTO IL PROGRAMMA

ANGERA – Torna Agrivarese, la più importante manifestazione agricola della provincia. L’appuntamento della fiera organizzata da più di vent’anni da Camera di Commercio e delle associazioni di categoria e del settore è per domenica 9 ottobre ad Angera. In caso di maltempo l’edizione sarà rimandata a domenica 16 ottobre. – TUTTO IL PROGRAMMA

BUSTO ARSIZIO – L’8 e il 9 ottobre, nelle piazze di tutta Italia, si svolgerà il weekend del tesseramento di Emergency. Un’occasione importante per avvicinarsi all’associazione, conoscerne meglio i progetti e supportarla: sottoscrivendo la tessera, infatti, si darà un contributo concreto, diventando sostenitori. – TUTTO IL PROGRAMMA

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – A Cadero la Festa del Fungo organizzata al Micro Museo di Cadero, a partire dalle 9.30 e per tutto il giorno con incontri dedicati al mondo dei funghi – TUTTO IL PROGRAMMA

BESOZZO – L’Amministrazione Comunale di Besozzo organizza domenica 9 ottobre alle ore 15.30 un pomeriggio di musica e racconti al Torrino di Bogno in via Masserano. Un’occasione per valorizzare e riscoprire il parco pubblico situato in una zona panoramica della frazione di Bogno. – TUTTO IL PROGRAMMA

BIANDRONNO – Ricco programma di eventi nel weekend a Villa Borghi con il Circolo culturale di Biandronno tra presentazione di libri, esposizioni artistiche e burattini. – TUTTO IL PROGRAMMA

CAIRATE – Il comune di Cairate, con il patrocinio di Regione Lombardia e della Provincia di Varese, organizza per sabato 8 ottobre un incontro sul tema dell’autismo. – TUTTO IL PROGRAMMA

FESTE E SAGRE

ALBIZZATE – Sarà sabato 8 ottobre la festa del paese di Albizzate. Per l’occasione si attiveranno associazioni e rioni per dare vita ad un momento di festa in piazza IV novembre a partire dalle 19. Sono previsti i banchetti gastronomici street food organizzati dai rioni e il concerto del coro albizzatese Jhon Paul II Choir. – TUTTO IL PROGRAMMA

BRINZIO – Sabato e domenica secondo fine settimana con la castagnata organizzata dal Gruppo Alpini con menù ricco e dedicato ai sapori del territorio – TUTTO IL PROGRAMMA

BESNATE – Secondo fine settimana per la Festa del Villaggio Veneto: stand gastronomico attivo con piatti tipici come baccalà e polenta – TUTTO IL PROGRAMMA

CASTELLO CABIAGLIO – Festa d’autunno a Castello Cabiaglio: una domenica di mercato che celebra l’autunno prealpino tra colori, sapori, incontri, condivisioni, tutto in stile solidale e responsabile. – TUTTO IL PROGRAMMA

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Al Ristoro Lago Delio continua l’October Grap, con metri di grappa, musica, cibo e divertimento. – TUTTO IL PROGRAMMA

GORLA MINORE – Dal 7 al 10 ottobre Gorla Minore è in festa per la festa della Madonna del Rosario: alle celebrazioni religiose si uniscono momenti di festa, con musica, intrattenimento e ristorazione. – TUTTO IL PROGRAMMA

CASTELLANZA – Il Gruppo Giovani Castellanzesi, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, organizza l’iniziativa Prosit Castellanza – Beer Fest. L’evento si terrà nei giorni 7 e 8 Ottobre nella Sala Rotonda in piazza Castegnate 2bis a Castellanza. – TUTTO IL PROGRAMMA

GOLASECCA – Castagne e vin brulé a Golasecca: domenica 9 Ottobre in Piazza dalle ore 12.30 sarà possibile pranzare insieme con specialità autunnali. Musica e mostra di pittura. – TUTTO IL PROGRAMMA

CINEMA E TEATRO

VARESE – Riparte sulle note di Gigi Finizio la nuova stagione del Teatro di Varese. L’artista nato nel Rione Sanità si esibirà sabato 8 ottobre con il tour “Io Torno Live Tour 2022”. – TUTTO IL PROGRAMMA

BUSTO ARSIZIO – Cine Underground, il festival horror-fantascienza-fantasy-trash al Gagarin di Busto. Dal 7 al 9 ottobre 2022 quarta edizione del festival dedicato al cinema di genere e di serie B, con proiezioni, presentazioni di libri e incontri – TUTTO IL PROGRAMMA

VARANO BORGHI – “Pompieri in tacchi a spillo” al teatro comunale di Varano Borghi per sabato 8. La Compagnia Filodrammatica Gallaratese mette in scena una commedia brillante di Eva De Rosa con la regia di G. Melchiori – TUTTO IL PROGRAMMA

ARTE E MOSTRE

VARESE – L’opera Rigenerazione tra gli eventi della Giornata del Contemporaneo. La performance di Sea Creative e Andrea Crea sul muro della Ex-Aermacchi tra gli eventi della manifestazione promossa dall’Associazione Musei arte Contemporanea italiani – TUTTO IL PROGRAMMA

GALLARATE – Il colore è protagonista delle due mostre del museo Maga di Gallarate che inaugureranno domani, sabato 8 ottobre, alle 18: I colori scappano sempre e Umberto Ciceri – la forma del ritmo. – TUTTO IL PROGRAMMA

CASALZUIGNO – COCQUIO TREVISAGO – Un itinerario alla riscoperta del territorio e delle antiche tradizioni agricole, tra due delle realtà più interessanti del punto di vista storico e culturale del territorio: Villa Della Porta Bozzolo e al Museo Salvini. L’appuntamento è in programma per domenica 9 ottobre. – TUTTO IL PROGRAMMA

BUSTO ARSIZIO – Busto Arsizio al centro dell’arte tessile mondiale con la mostra “The soft revolution”. Il Museo del Tessile ospiterà un percorso espositivo che comprende opere di fiber art di 25 artisti italiani ed esteri dal 9 al 20 ottobre. – TUTTO IL PROGRAMMA

GALLARATE – Promuovere una cultura diversa di accoglienza e inclusione, uscendo allo scoperto in città e frasi conoscere attraverso l’arte: questi i motivi alla base della mostra “Frammenti resilienti” organizzata dalla cooperativa sociale Iris nell’atrio di palazzo Borghi a Gallarate, visibile fino a domenica 9 ottobre. – TUTTO IL PROGRAMMA

SARONNO – Al Museo dell’Illustrazione di Saronno in mostra le opere di Dino Buzzati pittore e scrittore. La mostra è visitabile dal 1 al 23 ottobre. – TUTTO I PROGRAMMA

LIBRI

VARESE – Da domenica 9 al 16 ottobre prende il via la prima edizione del festival “Nord in giallo” con un ricco programma che prevede incontri, spettacoli e tavole rotonde per scoprire il territorio con le parole e le storie dei grandi autori del “giallo” contemporaneo – TUTTO IL PROGRAMMA

MUSICA

VARESE – A Varese arriva “What Else?”, serata di musica dal vivo firmata 4 Season Collapse ai nuovi Magazzini del Tu Mi Turbi.Aprirà la serata un live di Hip Hop che proseguirà fino alle 23, orario di inizio del dj set by Mr Marshmellow e dj Lanfre. – TUTTO IL PROGRAMMA

VARESE – “Musica per stare bene” un concerto nella basilica di San Vittore. Sabato 8 Ottobre alle ore 21:00 a Varese si terrà il primo dei due concerti che compongono “Musica per Stare Bene” la nuova iniziativa di “Varesevive. – TUTTO IL PROGRAMMA

BESOZZO – Nei capannoni dell’ex Sonnino di Besozzo il contest musicale JammStock. Già annunciati i nomi delle prime band che parteciperanno al concorso musicale venerdì 7 e sabato 8 nell’ex cotonificio – TUTTO IL PROGRAMMA

BUSTO ARSIZIO – A “Eventi in Jazz” le musiche dell’Argentina con il gruppo EntreveraDOS e Gegè Telesforo. Sabato 8 ottobre nuovo appuntamento deL ricco calendario jazz, al Teatro Sociale di Busto Arsizio. – TUTTO IL PROGRAMMA

UBOLDO – La campagna del Crivello organizza l’open day di teatro per i più giovani nella giornata di sabato. – TUTTO IL PROGRAMMA

SPORT

LAVENO MOMBELLO – LEGGIUNO – A Laveno Mombello e Leggiuno, domenica, la seconda edizione della CamminataRosa che intende promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sull’importante ruolo della prevenzione e ricerca nella quotidiana battaglia contro le forme tumorali. Diversi i percorsi possibili. Al suo interno anche la – TUTTO IL PROGRAMMA

SARONNO – L’associazione il Gabbiano ODV” invita tutti alla StraMatteotti, in programma domenica 9 ottobre. – TUTTO IL PROGRAMMA

BAMBINI

Questo secondo d’autunno offre ai bambini, e alle loro famiglie tante occasioni per divertirsi insieme tra spettacoli, laboratori ed esplorazioni all’aperto. – TUTTE LE INFORMAZIONI

COSA FARE A SARONNO E NEL SARONNESE – Cosa fare a Saronno e dintorni: gli eventi del 7, 8 e 9 ottobre. Ecco i principali eventi del weekend nella zona di Saronno e dintorni – Tutte le informazioni

COSA FARE NEL WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare a sul Lago Maggiore e dintorni: gli eventi del 7, 8 e 9 ottobre. Ecco i principali eventi del weekend nella zona del Verbano. – Tutte le informazioni