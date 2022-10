Crollo in un muro di sostegno, a Viggiù chiuso al traffico un tratto di via Carrà

Il Comune di Viggiù ha emesso questa mattina un’ordinanza di chiusura parziale per via Carrà, dove si è verificato il crollo di un pezzo di muro di contenimento in sassi. Il crollo questa mattina, dopo la pioggia intensa che questa notte si è registrata nella zona.

La chiusura riguarda il tratto di strada dal civico 1 al civico 5.

Sul posto sono subito intervenuti i volontari della Protezione civile che hanno messo in sicurezza l’area e posizionato le transenne per impedire l’accesso a veicoli e persone.