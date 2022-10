Crugnola-De Tommaso ultimo atto: al Rally Due Valli si assegna il titolo italiano

Tutto è pronto per riaccogliere il titolo italiano rally assoluto in provincia di Varese. Comunque vada il Rally Due Valli, ultima gara in programma nel calendario tricolore, una cosa è certa: lo “scudetto” finirà sulle strade di casa nostra perché gli unici in lizza sono Andrea Crugnola, varesino di classe ’89, e Damiano De Tommaso, isprese nato nel ’96.

Il grande favorito è proprio Crugnola che è davvero a un passo dal bissare lo storico primo titolo vinto nel 2020. Tornato quest’anno a bordo della Citroen C3 con cui aveva centrato il tricolore due anni fa, il varesino ha piazzato il colpo più importante un mese fa nel Rally 1000 Miglia. Vincendo a Brescia con ampio margine e approfittando di un weekend difficile per De Tommaso (che fu sesto), Crugnola ha ampliato il proprio vantaggio in classifica che ora è di 25,5 punti (124,5 contro 99).

A tenere in corsa De Tommaso con la matematica è il coefficiente maggiorato a 1,5 del “Due Valli”: significa che la gara assegna un maggior numero di punti, quindi 30 (e non 20) al primo, 22,5 (e non 15) al secondo e così via. In ballo c’è anche il “gioco degli scarti” perché la classifica finale dovrà tener conto dei 6 migliori risultati (su 7 gare) di ciascuno con Crugnola che dovrà “togliere” 12 punti e De Tommaso 6. Infine bisogna considerare la Power Stage, la “prova spettacolo” che assegna 3, 2 e 1 punto ai primi tre classificati.

Per effetto di tutto ciò, ad Andrea Crugnola e al suo navigatore Pietro Ometto bastano due soli punti per vincere il CIAR Sparco (Campionato Italiano Assoluto Rally). L’equipaggio della Citroen del team FPF Sport potrebbe addirittura festeggiare al termine della prima prova, la Power Stage appunto, che va in scena venerdì 7 ottobre alle 15. Il varesino quest’anno ha vinto quattro delle sei power stage disputate e ha preso punti anche nelle altre due occasioni: con un primo o un secondo posto sarebbe già campione.

Se sfumasse questa prima occasione (e se De Tommaso vincesse la prima prova), il verdetto sarebbe rimandato al termine della gara ma a quel punto il 26enne di Ispra – di nuovo in coppia con il sanmarinese Massimo Bizzocchi – dovrebbe vincere la assoluta e sperare in un ritiro (o in uno “zero”) di Crugnola. Con quest’ultimo che, al contrario, sarà chiamato a ridurre al minimo i fattori di rischio. Va infine ricordato che De Tommaso ha già vinto la classifica CIRP, il “Campionato Promozione” cui partecipano quei piloti che ancora non hanno vinto un titolo assoluto.

Undici in tutto le prove speciali in programma a Verona e dintorni, con le prime tre programmate al venerdì tra il pomeriggio e la tarda sera e le restanti otto al sabato. L’arrivo è previsto per le 20,30 in piazza Bra dove sarà allestito il palco per le premiazioni e dove sarà cucito sulla tuta lo “scudetto” che incorona il numero uno del rallysmo italiano.