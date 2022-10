Da Castellanza al Burkina Faso per aiutare gli orfanotrofi

Da Castellanza al Burkina Faso per aiutare alcuni orfanotrofi e scavare un pozzo per il fabbisogno di un intero villaggio. È la nuova missione del Pastore Silvano Basile della chiesa Evangelica “ADI”, di via Don Gnocchi a Castellanza.

«Dopo il colpo di Stato c’è stata un pò di paura: le condizioni di sicurezza attualmente non sono le migliori ma siamo riusciti comunque a partire – fa sapere il Pastore, nelle foto con i bambini e gli abitanti del villaggio – Il Signore ci sta proteggendo e non corriamo nessun rischio. Qui c’è tanto bisogno».

La chiesa Evangelica di Castellanza era stata di recente impegnata ad aiutare la popolazione ucraina, sia attraverso un sistema di trasporti dalla frontiera alle varie comunità ospitanti, sia accogliendo alcune famiglie nella chiesa castellanzese.