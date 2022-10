Da novembre Saudia Air apre il volo Milano Malpensa – Jeddah

Da novembre, con l’inizio della stagione winter 2022/23, Saudia Airlines opererà il nuovo collegamento per l’Arabia Saudita sulla rotta Milano Malpensa – Jeddah.

Il volo verrà operato quattro volte la settimana (martedì, giovedì,sabato e domenica).

Il servizio su Milano verrà effettuato con Boeing B787-9 Dreamliner con 24 posti in business class e 274 in economy class.

«L’talia è un mercato importante e siamo molto orgogliosi di fornire ai clienti italiani collegamenti giornalieri con l’Arabia Saudita» dice Hisham Bindkhail, regional manager Saudia in Europa. Il nostro orario invernale per l’Italia comprende voli da e per entrambi i principali aeroporti italiani, Roma e Milano, e offre agli ospiti una grande flessibilità quando viaggiano verso l’Arabia Saudita».

Se su Malpensa si vola con B787-9 Dreamliner, le rotte da e per Roma Fiumicino sono operate con aeromobili Airbus A320 di ultima generazione in una configurazione composta da 20 posti in Business Class e 90 posti in Guest Class.

Curiosità: Saudia Airlines opera da Malpensa anche voli cargo charter, per merci di lusso a volte curiose (come in questo caso).