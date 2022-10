Dal turismo sportivo all’enogastronomia: l’Insubria si riunisce a Varese in nome del turismo transfrontaliero

Farà tappa a Varese, giovedì 27 ottobre, il ciclo di incontri promossi a livello transfrontaliero nell’ambito degli Stati Generali della Cultura e del Turismo della Regio Insubrica: l’appuntamento è per le 10 nel Salone Campiotti di Camera di Commercio, dove sono previsti diversi momenti di analisi tra le istituzioni partecipanti alla comunità di lavoro, che unisce il Canton Ticino con le provincie italiane di Lecco, Como, Varese, Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

La tappa di Varese è quella conclusiva di una rassegna di “incontri al vertice” che si sono svolti anche a Novara, Lugano, Stresa e Gravedona.

DAL TURISMO SPORTIVO ALLA SHOPPING EXPERIENCE, I TEMI DELLA GIORNATA

Nell’incontro varesino, i cui temi sono il marketing e la diversificazione dei target, il turismo sportivo, la shopping experience e l’enogastronomia dopo i saluti introduttivi a cura del componente di giunta di Camera di Commercio Rudy Collini si terrà una relazione su “Marketing e diversificazione del target” tenuta da Massimiliano Serati, della LIUC – Università Cattaneo.

A seguire, Maurizio Baiocchi, dell’Università degli Studi di Milano, curerà due atelier d’approfondimento: il primo sul turismo sportivo, il secondo su shopping experience ed enogastronomia.

In entrambe le circostanze, sono previsti momenti di lavoro in piccoli gruppi con gli operatori del settore. Non mancherà, poi, la restituzione in assemblea dei lavori svolti. La partecipazione è gratuita, iscrizioni online sul sito di Regio Insubrica www.regioinsubrica.org.