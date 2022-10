Dal verosimile al vero. Nord in Giallo affronta all’Insubria il tema della criminalità in Lombardia

Dal verosimile del romanzo al vero delle inchieste. Il festival Nord in Giallo propone un approfondimento collegato agli appuntamenti di questi giorni (qui il programma) sulla presenza della criminalità in Lombardia.

L’appuntamento è per sabato 15 ottobre (ore 9.00 – 12.30) nell’aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria di via Ravasi, 2. Gli ospiti dell’appuntamento sono di grande livello e offriranno una visione del tema da diversi punti di vista: quello giudiziario con due magistrati di grande esperienza e un avvocato che ricopre e quello mediatico con un giornalista che ha raccontato oltre 30 anni di storia della presenza mafiosa in Lombardia.

Interverranno Elisabetta Brusa, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Varese; Giuseppe Battarino, Mmagistrato, scrittore e saggista; Edmondo Bruti Liberati, magistrato e accademico italiano; Piero Colaprico, giornalista e scrittore. Modera Orlando Mastrillo di VareseNews.

La partecipazione all’intero evento comporta per gli avvocati il riconoscimento di 3 crediti formativi in materia non

obbligatoria.