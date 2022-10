Dalla Baviera a Gallarate: una settimana di scambio linguistico-culturale grazie all’Erasmus+

Sono arrivati a Gallarate venerdì 14 ottobre e resteranno fino a venerdì 21 i ragazzi provenienti dalla Baviera: il motivo è il progetto di scambio culturale con l’istituto comprensivo Gadda Rosselli.

Questa mattina, lunedì 17 ottobre, i ragazzi tedeschi e le due classi del Gadda Rosselli (2D Rim e 2LL del liceo linguistico) sono stati accolti in municipio dall’assessora alla Cultura, Claudia Mazzetti, e dal sindaco Andrea Cassani.

«Credo sia una bellissima esperienza di crescita, complimenti al preside e ai vostri professori», ha commentato Mazzetti, ricordando poi la scrittrice internazionale Jhumpa Lahiri (di origine indiana, vissuta negli Stati Uniti e da otto anni vive con la famiglia a Roma, scrivendo i propri romanzi direttamente in italiano) ospite di Duemilalibri che è venuta a Gallarate settimana scorsa: «L’opportunità di vedere e vivere tanti luoghi credo sia per voi un arricchimento per la vostra strada, cogliete e vivete questa esperienza».

I ragazzi sono qui da venerdì, sono rimasti colpiti dall’architettura della città. Hanno appena fatto una caccia al tesoro in giro per la città, visitando luoghi ed entrando nelle chiese; il gruppo che ha risposto a tutte le domande correttamente riceverà un premio.

A marzo 2023 sarà il turno delle due classi del Gadda Rosselli per andare in Germania, spiegano le professoresse Alessandra Antonini e Silvia Rullo: « Noi insegnanti abbiamo fatto una visita preparatoria a inizio ottobre in Germania: i ragazzi italiani ora sono qui in Italia; dal 24 al 31 marzo andremo una settimana in Germania. Tutto ruota intorno al progetto “Le nostre città europee: patrimonio culturale dell’umanità”, i ragazzi hanno lavorato per un anno su una web quest sulla presentazione delle più importanti città italiane e tedesche, lavorando in ottica di beni culturali e patrimonio Unesco, sempre in gruppi internazionali formati da studenti italiani e tedeschi».

Hanno già visitato in gran parte la città all’aperto, mentre domani andranno alla scoperta di Milano; il sindaco e l’assessora hanno rinnovato la disponibilità del Comune a fare visitare ai ragazzi i musei cittadini, dal Maga al museo degli Studi Patri.