Dalla Bocconi a Brunello: 53 universitari milanesi in visita alla Elmec

(Nella foto sopra: Rinaldo Ballerio, presidente di Elmec Informatica, con gli universitari in azienda)

Elmec Informatica, provider di servizi e soluzioni IT per le aziende, nel pomeriggio del 12 ottonbre ha accolto nel suo innovativo Campus Tecnologico di Brunello 53 studenti del corso di Marketing dei Servizi dell’Università Bocconi di Milano, accompagnati dalla docente Antonella Carù. Un viaggio alla scoperta della Trasformazione Digitale attraverso approfondimenti su tematiche di elevata importanza nel contesto imprenditoriale attuale, come la sicurezza informatica, la data protection, l’IoT e la manifattura additiva.

Durante la visita, gli studenti universitari hanno avuto l’occasione di vedere nel concreto il lavoro svolto nei diversi reparti aziendali, tutti uniti da un unico fil rouge: la responsabilità sociale d’impresa, tema su cui Elmec crede fortemente e che prende forma nei numerosi progetti sviluppati dall’azienda varesina e rivolti al miglioramento del welfare aziendale degli oltre 700 dipendenti.

l percorso degli studenti Bocconi ha indagato anche il ruolo del Customer Success Manager, ovvero come il rapporto diretto tra questa figura e il cliente determina il successo di un progetto; la funzione di MyElmec, il tool sviluppato da Elmec che assicura lo scambio di informazioni in tempo reale con il cliente; il funzionamento e i vantaggi delle Smart Cities; l’importanza di proteggere i dati e prevenire gli attacchi informatici e le tecnologie industriali al servizio della manifattura additiva per le imprese.

LA FORMAZIONE: UN FIORE ALL’OCCHIELLO PER LA SOCIETÀ DI BRUNELLO

La formazione rappresenta un fiore all’occhiello per Elmec Informatica che ogni anno assume nuovi collaboratori creando occupazione di qualità sul territorio; solo nel 2021, infatti, la popolazione aziendale è cresciuta di 85 nuove figure.

Nello specifico, per i neodiplomati e neolaureati l’azienda offre la possibilità di vivere un’esperienza professionale attraverso stage e apprendistato, mentre, per le figure più mature, sono presenti percorsi di carriera orientati ad una continua maturazione di soft e hard skills.

Tra le iniziative di formazione maggiormente accreditate figurano lo Start Program, il percorso che accompagna i nuovi assunti alla scoperta del gruppo Elmec e l’HR Talk, un momento di condivisione e confronto che permette di raccogliere importanti feedback da tutti i reparti dell’azienda.

«Gli incontri formativi che prendono vita in Elmec puntano alla costruzione di una mentalità orientata alla formazione come crescita individuale – spiega Cora Scandroglio, Head of Marketing di Elmec Informatica – Il nostro obiettivo è quello di offrire incontri e momenti di formazione non solo a tutti colleghi dell’azienda che vogliono incrementare il loro potenziale, ma anche alle risorse esterne, che hanno così l’opportunità di conoscere sul campo il modo in cui lavoriamo e l’attenzione che poniamo nei confronti dei nostri dipendenti. Per l’anno 2022 infatti, abbiamo arricchito la nostra offerta con più di 40 nuovi corsi di formazione che si affiancheranno ai consueti appuntamenti e alle certificazioni, indispensabili per continuare a fornire un servizio di qualità».