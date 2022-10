Dalla regione fondi per la Protezione civile di Cislago, Gerenzano e Caronno Pertusella

Da Regione Lombardia fondi per i Comuni di Cislago, Gerenzano e Caronno Pertusella per i rispettivi gruppi comunali di Protezione civile. È stata infatti approvata la graduatoria che assegna 7,5 milioni di risorse regionali a 189 Comuni lombardi a seguito del bando promosso da Regione Lombardia, aperto nel mese di luglio 2022, che prevedeva l’erogazione di contributi su base triennale.

37.661,40 a Cislago, 34.587,00 euro a Gerenzano e 42.570,00 euro a Caronno Pertusella per acquistare nuovi mezzi e attrezzature per la Protezione civile.

In provincia di Varese sono in totale 12 i Comuni che riceveranno i fondi, per un totale di 474.368,38 euro. Oltre a quelli già citati ci sono anche Cittiglio (32.753,34 euro), Casciago (29.536,20), Ternate (49.168,44 euro), Cavaria con Premezzo (42.492,60 euro), Caronno Varesino (43.590,60 euro), Gavirate (27.531,25 euro), Lonate Pozzolo (46.445,40 euro), Busto Arsizio (39.528,00 euro), Ferno (48.504,15 euro).