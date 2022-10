Dalla sicurezza dei fiumi all’area fitness, diversi i lavori a Casalzuigno

Tanti e su più fronti i lavori in corso tra Arcumeggia e Casalzuigno. Mentre nel Borgo Dipinto è iniziato il restauro dell’affresco di Innocente Salvini e a breve inizieranno i lavori di riqualificazione per oltre 400 mila euro dei band di Regione dedicato ai borghi storici, anche il paese in valle vede diversi progetti.

Prima di tutto quelli di messa in sicurezza dopo le due alluvioni che negli ultimi tempi hanno colpito duramente strade e corsi d’acqua. Il sindaco Danilo De Rocchi spiega che proprio per evitare che le forti precipitazioni possano nuovamente fare danni – in paese ci sono ancora i segni dell’alluvione dello scorso giugno – è prevista la messa in sicurezza del torrente Rio Campo Santo, Rio Val Castene, del Torrente del Ri e del Torrente Mola, possibile grazie a dei finanziamenti di Regione Lombardia. Inoltre, il primo cittadino spiega: «Ci stiamo muovendo con Comunità Montana per avere dei finanziamenti per la messa in sicurezza della parte della parte boschiva». E sempre pensando alla sicurezza, spiega: «Nello spazio dell’area feste sono iniziati i lavori per poter realizzare una base per la nostra Protezione Civile: il porticato verrà chiuso con vetrate in modo che si possa ricavare uno spazio adatto a riunioni e spazi per una base operativa in caso di necessità».

Dal punto di vista del risparmio energetico e ambientale sottolinea: «Abbiamo appena concluso un accordo con Enel Sole e verrà cambiata l’illuminazione pubblica, inoltre sono iniziati i lavori di efficientamento energetico del palazzo comunale». E ancora: «Abbiamo concluso da poco i lavori al campetto di Via Maroncello dove è stata realizzata un’area per il fitness aperta e utilizzabile da tutti, mentre abbiamo aperto una manifestazione di interesse per la palestra comunale per cercare un nuovo gestore».