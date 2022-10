Un film girato tra il centro di Varese e Gavirate. A scegliere il centro città e il lago per le riprese del suo ultimo film è Rita Giancola, attrice, regista e sceneggiatrice che nel fine settimana ha portato i suoi cameramen tra le vie di Corso Matteotti, alla stazione di Varese, sul lungolago e in atre location per alcune scene di “Bellezza e Segreti delle donne”.

Galleria fotografica Dalla Tunisia a Varese, la regista Rita Giancola sceglie la Città Giardino per le scene del suo ultimo film 4 di 8

La regista Rita Giancola di Roma, più volte premiata per i suoi lungometraggi, ha scelto un cast formato principalmente da giovani e talentuosi attori, tra cui la varesina Antonella Splendore. Tra gli attori che hanno partecipato alle riprese di Varese ci sono anche Giancarlo Guastalla, Manrico Caldari, Cleonice Sigismondo di un negozio di abbigliamento di Varese, dove sono state fatte alcune riprese. Marco Macauda ha lavorato all’aiuto regia, mentre Amato Ballante come fotografo di scena.

Le riprese del film sono iniziate a maggio, in Tunisia, e il progetto si è sviluppato grazie all’incontro con l’attore internazionale e produttore Giancarlo Guastalla – Ambasciatore e Membro di Giuria di Festival Internazionali di Cinema nel Nord Africa – conosciuto nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia. Oltre alla Tunisia e Varese, il film toccherà anche Fano, città nella quale le telecamere daranno ancora una volta risalto al centro storico e alle bellezze del luogo.

Il film la “Bellezza e i Segreti delle Donne” è una commedia drammatico sentimentale, un film che la regista definisce “corale” perché racconta il dolore e le storie di donne che vivono degli amori malati, sentendosi non rispettate e non amate. Il film verrà presentato a concorsi nazionali e internazionali, portando anche le immagini della città di Varese sul grande schermo.