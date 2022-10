Dalle Mamme in cerchio incontri gratuiti di psicomotricità per bambini tra 0 e 6 anni

L’associazione delle Mamme in cerchio di Azzate propone un nuovo percorso gratuito di Psicomotricità dedicato alla prima infanzia.

La psicomotricista ed educatrice Michela Mazullo sarà nella sede delle Mamme in Cerchio (in via Volta 44 ad Azzate) il sabato mattina per incontrare i bambini in uno spazio loro dedicato dove giocare insieme, esplorare e scoprire il mondo e la relazione con l’altro.

Sono previsti due gruppi (composti al massimo da 6 bambini) cui vengono proposti ciascuno 8 incontri gratuiti, sempre il sabato mattina: dalle ore 10 e con un genitore presente per i più piccoli da 0 a 3 anni e alle ore 11.15 per i bambini di età compresa tra 3 e 6 anni.

Il programma è realizzato nell’ambito dell’iniziativa “E-state e +insieme” promosso e finanziato da Regione Lombardia, con il patrocinio del Comune di Azzate.

Iscrizioni entro il 31 ottobre contattando i numeri 347 8139798 (Michela) oppure 348 6646880 (Giuliana).