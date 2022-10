Damiano De Tommaso vince un Rally del Rubinetto con l’accento varesotto

Fortissima impronta varesotta sul 29° Rally del Rubinetto di San Maurizio d’Opaglio. La gara novarese è stata vinta dal fresco vice-campione d’Italia Damiano De Tommaso, per l’occasione affiancato da Mauro Turati a bordo di una Skoda Fabia R5 Evo della PA Racing. (foto Alquati)

Ma il 26enne di Ispra, che ha perfettamente centrato il pronostico della vigilia, non è stato l’unico portacolori della provincia dei Sette Laghi a farsi notare: l‘eterno Mauro Miele (Skoda Fabia R5) si è piazzato al quinto posto assoluti, i valcuviani Barsanofio Re e Monica Luca (Renault Clio S16) hanno vinto la classifica delle due ruote motrici e la classe 1600 mentre in Rally5 è arrivato il successo del luinese Andrea Saredi con Alex Colombo davanti a Daniele Destefano e Sergio Zamboni (entrambi gli equipaggi su Renault Clio RS).

Davanti a tutti, come detto, De Tommaso che aveva come principali avversari i piloti piemontesi a partire dai soliti Davide Caffoni e Massimo Minazzi (secondi) su Skoda Fabia e dal giovane Federico Romagnoli con Tullio Tonati su Volkswagen Polo (terzi). Il pilota di Ispra ha iniziato la scalata al successo vincendo le due prove del sabato sulla Giani Piola-Mottarone e la PS3 Colma domenica mattina.

Caffoni ha reagito vincendo la PS4 e rosicchiando qualcosa a “DDT” il quale però ha chiuso senza tentennamenti conquistando anche gli ultimi due stage cronometrati: 11″7 il vantaggio su Caffoni che ha saldamente difeso la seconda piazza su Romagnoli (a 39″8 dal leader) il quale a sua volta ha respinto la rimonta di Peruccio. Quinto come detto il bustocco Mauro Miele sulle strade di un rally che il figlio Simone ha vinto per ben quattro volte.

«Sono grato alla PA Racing che mi ha dato questa opportunità dell’ultima ora – ha detto De Tommaso al traguardo – ho avuto modo di conoscere una squadra molto professionale ed un navigatore come Mauro Turati che come me ha sete di vittoria. È stato un bel rally e Caffoni non mi ha proprio fatto sconti. Sono felice».