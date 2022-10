“Daniela era una persona dolcissima”, Nerviano piange la moglie dell’ex sindaco

È la moglie dell’ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi, Daniela Cassina, 48 anni, una delle due vittime del terribile incidente avvenuto in corso Milano tra Novara e Trecate.

Accanto a lei in auto c’era Gabriella Andreasi, 63 anni, di Cerro Maggiore: entrambe facevano parte del coro di Nerviano e stavano rientrando dal “Novara Gospel Festival” che, sabato 8 ottobre, si è tenuto al teatro “Coccia” di Novara.

La dinamica dell’incidente è ormai abbastanza chiara: le due donne erano a bordo di una Fiat Panda insieme ad altre due persone, quando la loro macchina è stata violentemente tamponata da una Kia, guidata da un nigeriano di 25 anni residente a Trecate; il giovane dopo lo scontro ha staccato la targa della sua auto ed è fuggito. Identificato dai carabinieri poco dopo è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Il sindaco di Nerviano, Daniela Colombo, ha scritto in un messaggio su facebook: «Questa mattina la nostra comunità si è svegliata con una notizia tragica che ha sconvolto tutti noi. In un incidente stradale, che ha coinvolto quattro persone appartenenti al coro Gospel di Nerviano, hanno perso la vita Daniela e Gabriella. È un dolore immenso per Massimo e la sua famiglia ai quali voglio esprimere tutta la mia vicinanza. Daniela era una persona dolcissima e nessuna parola può in alcun modo mitigare l’angoscia che questa perdita comporta. Sono però certa che la partecipazione della comunità di Nerviano al lutto di Massimo per la perdita della moglie potrà, col tempo, aiutarlo a superare questo dramma che oggi ci lascia completamente attoniti ed increduli. A lui e ai congiunti di Gabriella va il mio personale abbraccio in questo momento tanto doloroso».

Cordoglio unanime oltre che dalle istituzioni anche da tutta la politica nervianese. «Il nostro pensiero va alle quattro persone del coro Gospel di Nerviano coinvolte la scorsa notte in un incidente stradale – il messaggio della civica Gente per Nerviano -. Purtroppo Daniela e Gabriella non saranno più con noi ma il loro ricordo lo sarà sempre. Il gruppo Gente per Nerviano si stringe intorno a Massimo Cozzi, in un giorno che nessuno vorrebbe mai affrontare, la perdita della persona amata. Forza Massimo». «Appresa la triste notizia – il pensiero di Scossa Civica -, è con dolore che ci stringiamo a Massimo Cozzi in questo momento così difficile, per manifestare tutta la nostra vicinanza in questa prova della vita così dura da superare. Ciao Daniela e forza Massimo».

«Tutti per Nerviano esprime le più sentite condoglianze a Massimo per il terribile lutto che ha colpito la sua famiglia – aggiunge la terza civica di maggioranza -. Siamo sgomenti e increduli per la perdita di Daniela e vicini alla famiglia di Gabriella anch’essa vittima nell’incidente della scorsa notte; per entrambe una passione, il Gospel, e una tragedia inspiegabile che lascia tutti attoniti e senza parole. Caro Massimo ti siamo vicini». «Di fronte a tragedie terribili come quella che ha colpito Massimo Cozzi per la perdita della cara Daniela non ci sono parole sufficienti che possono lenire il dolore – le parole di cordoglio arrivate dal Partito Democratico -. Siamo tutti profondamente addolorati e in questo momento molto difficile ci stringiamo intorno a Massimo con affetto. Un abbraccio».

Dopo la tragica notizia, anche il mondo dell’associazionismo si è stretto intorno alle famiglie delle due vittime. «Ci stringiamo al dolore di Massimo Cozzi per la perdita di Daniela – ha fatto sapere l’associazione di commercianti e professionisti di Nerviano Facciamo Quadrato -. In noi rimarrà il suo dolce sorriso e la sua silenziosa ma sincera presenza a tutti i nostri eventi». «Siamo sgomenti e increduli – le parole degli organizzatori della Cinque Mulini -. Oggi abbiamo perso un’amica e volontaria che ha dato cuore, passione e sacrificio alla Cinque Mulini. Che la terra ti sia lieve Gabry».

Per l’ex primo cittadino Massimo Cozzi sono arrivate anche le condoglianze della sezione di Legnano della Lega, che «partecipa commossa al grave lutto» che lo ha colpito «per la perdita della moglie e porge sentite condoglianze».