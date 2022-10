Davide Van De Sfroos torna nei teatri e il tour parte da Luino, poi tappa a Legnano

Prende il via da Luino, per poi fare tappa a Legnano, il tour autunnale di Davide Van De Sfroos che prosegue l’elenco di appuntamenti che lo sta portando in giro per l’Italia dopo la pubblicazione del suo ultimo album “Maader Folk”, pubblicato esattamente un anno fa da BMG/MyNina. Un album che Davide Van De Sfroos aveva presentato anche ai fan di Varese.

Dopo la prima tranche nei teatri e la seconda sui palchi estivi, il tour rientra nei teatri italiani con una nuova veste e una nuova scaletta dove oltre ai successi della sua carriera e ad alcuni brani del nuovo album si aggiungono canzoni che mancavano da parecchio tempo nel repertorio live del cantautore. «L’estate volge al termine ma la musica non si ferma – dice Davide Van De Sfroos – è giunto il tempo di vestire le canzoni in modo più autunnale per tornare a farle sfilare nei teatri….è stato incredibile questo tour estivo nelle piazze e nei parchi, ma credo che avrà il suo fascino anche la dimensione più raccolta, con le poltrone attorno al focolare dello show teatrale».

Sul palco insieme a Davide Van De Sfroos i musicisti Angapiemage Galiano Persico (violino, mandolino, tamburello, cori), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori), Silvio Centamore (batteria, percussioni), Matteo Luraghi (basso), Thomas Butti (fisarmonica, tromba) e Daniele Caldarini (tastiere, chitarra acustica).

L’ALBUM MAADER FOLK

Il tour del cantautore, musicista, scrittore e conduttore televisivo Davide Van De Sfroos è partito dai teatri subito dopo la pubblicazione del suo ultimo album “Maader Folk”, disco che aveva debuttato nella Top5 degli album più venduti/scaricati in Italia, ed è proseguito in estate continuando il viaggio intrapreso dell’artista comasco per abbracciare ancora una volta un linguaggio che è di tutti, radicato nei valori della cultura italiana. Davide Van De Sfroos ce lo aveva raccontato in questa intervista.

Tra le 15 tracce dell’album anche i singoli “Gli Spaesati” (uno scanzonato omaggio alla letteratura del suo territorio) e “Oh Lord, Vaarda Gio”, un brano potente, profondo, a tratti mistico con la partecipazione straordinaria di Zucchero Sugar Fornaciari. I nuovi brani da una parte lo hanno riavvicinato al folk e a certi sapori celtici degli esordi e dall’altra lo hanno avvicinato a sonorità inedite, curiose e sperimentali. Canzoni piene di storia e di storie, autentiche istantanee del sentire odierno del cantautore comasco, narratore di storie in musica fra i più singolari e a tutto tondo della scena artistica italiana. «MAADER FOLK ha voglia di mettersi finalmente in viaggio, dopo aver atteso così a lungo, seguendo un itinerario che questa volta non è soltanto geografico ed emotivo, ma molto simile ad un sogno illuminato dalla voglia di tornare a suonare dal vivo, davanti a tutti voi che avete aspettato fino ad ora, con affetto e pazienza, questo momento. E allora che MAADER TOUR sia!» cosi DAVIDE VAN DE SFROOS aveva annunciato il ritorno al live, un messaggio che era una necessità di tornare alla musica suonata e di incontrare nuovamente il proprio pubblico allora e lo è ancora oggi.

Questi i nuovi appuntamenti (tour prodotto e organizzato da MyNina):

29 ottobre 2022 Teatro Sociale Luino (VA)

04 novembre 2022 Teatro Galleria Legnano (MI)

5 novembre 2022 Millers Zurigo

9 novembre 2022 Teatro Jolly Olginate (LC)

12 novembre 2022 Teatro Comunale Belluno

18 novembre 2022 Teatro Chiasso (Svizzera)

19 novembre 2022 Teatro Auditorio Cassano Magnago (VA)

26 novembre 2022 Teatro Sociale Sondrio

09 dicembre 2022 Teatro San Rocco Seregno

Info e biglietti su https://www.davidevandesfroos.it/it/tour/.