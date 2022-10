Davvero “L’antifascismo non serve più a niente?” Ad Azzate una serata con Carlo Greppi

Si dice:” destra e sinistra sono superate”, ” il fascismo è finito 76 anni fa”. Quindi l’antifascismo non serve più a niente. Ma è proprio così?

Questa la quarta di copertina del libro di Carlo Greppi, “L’antifascismo non serve più a niente”. L’autore sarà ospite giovedì 27 ottobre nella Sala consiliare del comune, alle ore 20:30, su invito dell’Anpi di Azzate.

«La costruzione del libro è quella di tutti i testi della collana “Fact checking” , di Editori Laterza: una dimostrazione per assurdo, direbbe un matematico. Si parte da una tesi diffusa nel sentire comune, e se ne dimostra la falsità attraverso due strumenti infallibili del metodo scientifico: evidenze concrete e passaggi logici. Qui le evidenze concrete sono i fatti, e i passaggi logici vengono da soli», spiega Vittore Brunazzo segretario della sezione ANPI di Azzate. «Non è un libro diretto sull’attualità: è una scansione attenta e affilata del fascismo e della lotta di liberazione».

Il tema è quindi quello di cui spesso sempre più spesso si dibatte, soprattutto in luoghi “non istituzionali” : davvero l’antifascismo è acqua passata? In un paese dove sempre più spesso si sente dire «il fascismo ha fatto pure qualche cosa di buono» Carlo Greppi ripercorre le ragioni per cui è necessario riprendere in mano la storia dell’antifascismo italiano.

L’AUTORE

Carlo Greppi è nato a Torino nel 1982. Oltre all’attività di storico e scrittore, è membro del Comitato scientifico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, ha fondato l’Associazione Deina, collabora con Rai Storia e con Radio 3 e cura la serie Fact Checking: la Storia alla prova dei fatti della casa editrice Laterza. Scrive su Doppiozero, sul supplemento Robinson de La Repubblica e su varie altre testate nazionali. Anima il blog Raccontiamo la storia, raccontiamola tutta.

Alla fine della serata di giovedì seguirà un rinfresco offerto dall’Anpi di Azzate.