Debutto vincente in campionato per i Campioni d’Italia degli Skorpions Under 18

È iniziata con un match che si è rivelato complesso la nuova stagione degli Skorpions Varese Under 18, ma che conferma la bontà di un progetto vincente.

Pur rinnovata nel roster, la squadra che nello scorso gennaio si è laureata campione d’Italia ha regolato alla distanza i Seamen Milano, una delle realtà più accreditate della categoria, trovando il primo e decisivo vantaggio a un minuto e quaranta secondi dalla fine.

La cronaca e le statistiche della partita parlano di un confronto equilibrato con attacchi profondamente diversi, più orientato ai passaggi quello di Milano, caratterizzato maggiormente dalle corse, con 229 yarde conquistate, di cui 159 messe insieme dal solo Davide Leoni, quello degli Skorpions.

In svantaggio in diverse occasioni, la squadra di coach Giorgio Nardi non ha mai mollato la presa trovando nel primo tempo i touchdown di uno scatenato Davide Leoni, a segno con due portate sul terreno, rispettivamente per guadagni di nove e quindici yard che sono valsi il quattordici pari all’intervallo. Un field goal e una “auto safety”, volontariamente concessa dai padroni di casa, causa l’infortunio del punter titolare, hanno illuso i Seamen, superati a meno di due minuti dal termine dalla meta di Samuele Bulgheroni che ha fissato lo score sul definitivo 22 a 19.

Si segnala, tra le tante note liete della serata, l’ottima prestazione della difesa che ha saputo contenere il prolifico attacco ospite grazie all’apporto non solo dei veterani, ma anche degli esordienti che hanno dimostrato di poter tenere il campo con autorità. Ovviamente le imperfezioni, traducibili in qualche errore gratuito, tipiche di ogni esordio, saranno oggetto di revisione da parte del coaching staff.

Gli Skorpions si godono l’ennesimo successo, che si spera possa far da prologo a un’altra stagione ricca di soddisfazioni, in attesa di conferme da trovare, tra due settimane, al Primo Nebiolo di Torino.

Risultati e classifica del campionato Under 18

Skorpions Varese – Seamen Milano 22-19 (7-7 7-7 0-0 8-5)

Giaguari Torino – Leocorni 14-21 (0-7 0-0 0-6 14-8)

Classifica girone C: Leocorni 2-0 Skorpions 1-0 Seamen, Giaguari e Panthers 0-1

Prossimo turno

Sabato 5 novembre, ore 20.30 Stadio Primo Nebiolo – Torino Giaguari Torino – Skorpions Varese