Disegni pazzeschi, ospiti internazionali, creazioni e idee che mettono alla prova la fantasia di artisti di ogni età: la quarta edizione della Ferrara Tattoo Convention, che si è tenuta venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre a Ferrara, ha reso protagonisti oltre 250 tatuatori italiani ed internazionali, coinvolti in più di 50 eventi e ha visto salire sul suo podio tre tatuatori della provincia di Varese che hanno vinto cinque delle otto categorie premiate durante i tre giorni della convention.

Galleria fotografica Sono della provincia di Varese i tatuatori che hanno vinto più premi alla Ferrara Tattoo Convention 2022 4 di 6

I ragazzi di Cor Meum Tattoo – studi con sede a Sesto Calende, Gavirate e Ossona – a conquistare il podio sono Fabio Deli, che vince nelle categorie Best Color e Best Traditional, Mattia Alberti, Best Realistic e Marco Casile, primo classificato Best Nerd/Cartoon. Fabio Deli si classifica terzo nella categoria Best of Day.