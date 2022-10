“Dinamo Cuvi Climb”: una nuova segnaletica per i ciclisti tra Cittiglio e il Cuvignone

È la salita simbolo della Valcuvia, quella su cui il leggendario Alfredo Binda – che nacque e visse proprio al suo imbocco – si allenava per preparare le sue vittorie al Giro d’Italia e ai Mondiali. Il “Cuvignone”, il tratto che da Cittiglio porta al passo omonimo a quota 1.036 metri d’altezza è percorso ogni giorno e ogni fine settimana da tanti appassionati di ciclismo che da novembre avranno a disposizione una nuova segnaletica sul modello di quanto fatto a Varese per la salita del Campo dei Fiori.

La “Dinamo Cuvi Climb” sarà inaugurata ufficialmente domenica 6 novembre con una cerimonia prevista al Museo Binda di Cittiglio – la sede è al primo piano della stazione ferroviaria – che sarà poi seguita da una pedalata di gruppo sino al passo. A sostenere l’iniziativa, come si evince dal nome, è Dinamo ovvero l’azienda varesina creata da Luca Spada che produce integratori per lo sport e che in futuro proporrà una serie di eventi sempre legati al mondo della bicicletta.

L’iniziativa coinvolge anche la Società Ciclistica Alfredo Binda (ovvero la Tre Valli Varesine) e il Comune di Cittiglio e si inserisce tra le attività legate a territorio e sostenibilità sviluppate da Dinamo ed Elmec Informatica. All’inaugurazione parteciperanno tra gli altri lo stesso Luca Spada, il presidente di Elmec Informatica Rinaldo Ballerio, l’ex maglia rosa e attuale manager della Eolo-Kometa Ivan Basso, il sindaco Rossella Magnani, il presidente della Comunità Montana Simone Castoldi e il patron della “Binda”, Renzo Oldani.

La “Dinamo Cuvi Climb” parte, come accennato, proprio dalla casa natale di Alfredo Binda in via Nazario Sauro nell’abitato di Cittiglio, in località Fracce, e si snoda sulla salita verso il passo del Cuvignone su un percorso di 9,3 chilometri con una pendenza media dell’8,4% con picchi del 14% e dislivello di 766 metri. La strada porta attraversa anche l’abitato di Vararo e si trova tra le montagne che dominano la Valcuvia ma anche a pochi passi dal Lago Maggiore. Nel 1995 il Cuvignone venne scalato per due volte dal Giro d’Italia in una tappa che terminò a Luino e venne vinta dal russo Evgenji Berzin.

La nuova segnaletica permanente ha uno scopo informativo: i ciclisti che decideranno di sfidare la salita, potranno lasciarsi guidare dalle informazioni quali distanza, altitudine e pendenza, riportate sui cartelli installati lungo il tragitto e piazzati ogni chilometro. Alla partenza e all’arrivo sono invece posizionati due totem completi di mappa, a disposizione di tutti i pedalatori.