“I dinosauri spiegati a mio figlio”, a Clivio un salto nella preistoria

Sabato 22 ottobre dalle 14 alle 17 Cristiano Dal Sasso presenterà I dinosauri spiegati a mio figlio al Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio .

Cristiano Dal Sasso è il più noto paleontologo italiano. Lo studioso di Ciro, il famosissimo cucciolo di dinosauro italiano, svelerà ai bambini tutti i segreti di sette animali preistorici. Cristiano e suo figlio, Stefano, viaggeranno nel tempo e scopriranno da vicino come sono e come si comportano i dinosauri. Padre e figlio soddisferanno le curiosità e scioglieranno i dubbi attorno a queste affascinanti creature, raccontando i retroscena delle scoperte e respirando la vera aria della Preistoria.

Sotto lo sguardo curioso di Stefano e la guida impeccabile di Cristiano, si parla di fossili veri, di animali che sono esistiti davvero, che hanno respirato e camminato sulla Terra tanti milioni di anni fa, quando gli esseri umani non esistevamo nemmeno: uno per ogni giorno della settimana.

“I dinosauri spiegati a mio figlio” ci accompagna, all’insegna dell’avventura e della scienza, a scoprire i dinosauri con l’esperto di paleontologia più accreditato d’Italia. Cristiano e Stefano si ritroveranno nel passato e incontreranno, vivi e vegeti, i dinosauri che hanno attraversato il suolo italiano.

“Quasi tutti i protagonisti di queste storie io li ho visti sin dall’inizio, quando erano ancora intrappolati nella roccia. E poi li ho “accompagnati” verso la popolarità, che hanno raggiunto attraverso i miei studi sui loro fossili. Molti di loro, inoltre, non sono stati trovati in Paesi lontani ma proprio fuori dalla porta di casa nostra: in Italia. Certo, qui vi parlo anche di dinosauri esotici, come lo spinosauro. Ma anche queste storie meritano di essere raccontate, sia perché si tratta di animali spettacolari e famosi, sia perché la loro scoperta è stata una vera avventura, vissuta da me e da altri paleontologi, molti dei quali vivono e lavorano in Italia.”

Un libro rivolto a lettrici e lettori di terza elementare, l’anno in cui si studiano la Preistoria e i dinosauri. Un manuale di avventura e di scienza, arricchito da preziose e dettagliate illustrazioni per vedere i dinosauri “dal vivo”.

Cristiano Dal Sasso

Cristiano Dal Sasso è il curatore della sezione di Paleontologia dei Vertebrati al Museo di Storia Naturale di Milano. Ha fatto parte delle equipe di scavo e di studio che hanno riconosciuto i resti dei più importanti fossili di dinosauri sul suolo italiano, come il celeberrimo Ciro, il baby sauro il cui ritrovamento è diventato un caso internazionale. Ha collaborato con National Geographic e Discovery Channel, diventando anche un personaggio televisivo.

Stefano Dal Sasso

Stefano Dal Sasso è suo figlio. Ha 8 anni e frequenta la terza elementare, come i lettori ideali di questo libro.

I dinosauri spiegati a mio figlio. Cristiano Dal Sasso con Stefano Dal Sasso

160 pagine, 16 euro. (ed. Battello a Vapore)