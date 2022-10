Disagi Stie: “Gli studenti pagano un abbonamento senza usufruire di un servizio pubblico. Possibile?”

Buongiorno,

mi permetto di scrivere a voi in quanto sono sicuro possa essere di vostro interesse analizzare una situazione complicata della gestione STIE in queste ultime settimane.

Dall’inizio dell’anno scolastico, parliamo di ITE Tosi, la maggior parte degli autobus STIE arrivano al mattino in costante ritardo (almeno 15 minuti) oltre ad avere i mezzi talmente pieni da rischiare la possibilità di salita.

Gli insegnanti e la scuola stessa (che già ha reclamato con STIE) hanno dimostrato flessibilità inizialmente ma dopo 2 mesi non accettano più giustificazioni quotidiane di ritardi.

Il pomeriggio invece, all’uscita delle ore 17, per ben 2 volte gli autobus non si sono nemmeno presentati senza nessuna comunicazione ed e’ stato questo il motivo della mia lettera di reclamo alla STIE dove evidenziavo il fatto che gli studenti pagano un abbonamento annuale senza usufruire di un servizio pubblico.

Purtroppo la risposta del direttore d’esercizio alla mia mail non ha fatto altro che continuare con il mio disappunto sulla gestione di tale società: si fa infatti riferimento a “numero abnorme di assenze per malattia del personale” e “possibilità di sopperire quanto prima”, senza indicare un piano concreto di azione.

Sembra che nessuno sappia che l’istituto Tosi conti più di 2000 studenti che arrivano da Busto ma anche da altri comuni limitrofi.

Come è possibile che STIE non si sia attrezzata con personale e mezzi adeguati?

Come è possibile che sugli stessi tragitti mattutini fatti dagli autobus da decenni, solamente quest’anno ci siano ritardi così evidenti?

Confido nella possibilità di poter approfondire grazie a voi con la società stessa in modo da avere risposte concrete.

Ringraziandovi, porgo distinti saluti

Alessandro