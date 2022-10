Diventa un pellegrino alla conquista della Francisca in Valle Olona con Alfa

Ultimo appuntamento dell’anno lungo la Via Francisca del Lucomagno pensato per piccoli pellegrini e le loro famiglie. Dopo Lavena Ponte Trresa, la Valganna, Castiglione Olona è la volta della Valle Olona e dell’Approdo Calipolis. Sabato 22 ottobre, alle ore 14:00, Alfa e lo staff della Via Francisca del Lucomagno aspettano grandi e piccini per una passeggiata lungo il fiume, una serie di letture sul tema della natura e una merenda offerta da Coop Lombardia.

La passeggiata è su fondo sterrato e prevederà un percorso ad anello di circa un Km, adatto a tutti. L’evento è patrocinato dalla UICI Varese, l’Unione Italia Ciechi e Ipovedenti.

E’ completamente gratuito, ma è necessario registrarsi cliccando qui.

In caso di maltempo si terrà comunque perché presso l’approdo Calipolis vi è una tettoia dove sarà possibile inscenare ugualmente i momenti di lettura pensati per i più piccini. Ovviamente in questo caso meglio munirsi di stivaletti, pantaloni e giacca da pioggia.

Si consiglia l’uso del marsupio o di supporti per portare piuttosto che i passeggini, che se un minimo attrezzati per l’off road possono comunque affrontare il percorso.