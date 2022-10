Domenica 16 ottobre Good Samaritan ODV presenta il viaggio solidale a Gulu, nord Uganda

Finalmente, dopo due anni di pandemia da Coronavirus, Good Samaritan può tornare a viaggiare e a ripropone il viaggio solidale a Gulu, nord Uganda, in partenza tra luglio e agosto 2023.

Vieni a scoprire tutte le attività, il preventivo e la filosofia DOMENICA 16 OTTOBRE in via Santa Maria 20 a Brunello alle ore 15.30. Segue mostra fotografica, apertura dello show room dei prodotti artigianali ugandesi e merenda.

Il viaggio solidale è un’attività che nasce nel 2013 e che tutti i partecipanti ricordano come un viaggio che cambia la vita. L’iniziativa permettere di vedere, incontrare, e conoscere storie, volti, luoghi e tradizioni. “Un viaggio che apre la mente” diceva Giovanna nel 2018 quando è partita con suo marito: una frase che ci è rimasta nel cuore perché racchiude curiosità, interesse, cambio di prospettiva, riflessione e cammino interiore. Tutto questo è il viaggio solidale di Good Samaritan!

“Per spiegarmi meglio”, racconta Susanna, responsabile dei viaggi solidali “non è un viaggio di volontariato, come siamo soliti immaginare e come ci viene proposto da diverse associazioni: vogliamo abbattere lo stereotipo del “volontariato in africa” cambiando la narrazione e la prospettiva. Molti ancora faticano a capire che si può andare in Africa senza la pretesa di fare qualcosa, di essere utili o di andare a salvare il “continente in via di sviluppo”. Il nostro approccio si discosta fortemente da questa tipologia di esperienza e propone piuttosto una modalità di coinvolgimento più rispettosa nei confronti della cultura locale e delle persone. L’incontro, quindi, è alla base di questo viaggio, assieme alla scoperta e al rispetto. Rispetto delle tradizioni, dei tempi e della cultura locale, sospensione del giudizio e apertura al confronto e all’osservazione imparziale, ma partecipante.”

Le attività del viaggio sono molteplici: visita nelle scuole per uno scambio culturale, testimonianze di donne che hanno trovato riscatto sociale attraverso l’aiuto dell’associazione, una giornata insieme a una famiglia del posto, animazione con i bambini vulnerabili, attività di team building, visita ai progetti di microcredito, safari al Murchison Falls National Park e non mancherà il tempo libero per fare un giro al mercato e vivere la città. Un’esperienza completa a diretto contatto con le persone del luogo: il viaggio è sicuro, l’organizzazione è tutta a carico dell’associazione e non deluderà nessun partecipante! Allora, hai già pronta la valigia?

L’ingresso è libero e gratuito.