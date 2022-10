Domenica 9 ottobre si corre il 65°Gran Premio Città di Somma Lombardo

Quella del prossimo 9 ottobre sarà l’edizione numero 65 del Gran Premio Somma – Trofeo Giovanni Oldrini alla memoria.

Sessantacinque anni di storia ciclistica già sono una garanzia sulla validità di questo evento di fine stagione riservata ai dilettanti (Elite e Under 23).

65 anni di grande impegno e smisurata passione dei dirigenti del Velo Club Sommese che ogni anno partono da lontano per allestire la loro corsa, il punto di riferimento di una stagione ciclistica ricca di appuntamenti, dai Giovanissimi ai Master, sempre portati a termine con la stessa dedizione.

Silvio Pezzotta è il Capitano dei Biancoazzurri, è l’uomo-simbolo del ciclismo a Somma Lombardo e non solo. E il Gran Premio Somma – Trofeo Giovanni Oldrini alla memoria rappresenta per il Cavaliere un momento particolare (foto Veloclub Sommese).

Una grande storia

Una gara di grande tradizione supportata da un albo d’oro degno di un grande evento con i nomi di tanti campioni, come Claudio Chiappucci, primo nel 1983.

Chi detiene il record di vittorie è lo jeraghese Vladimiro Palazzi: tre i suoi successi consecutivi nella corsa negli anni 1965 – ’66 – ’67.

Il percorso è quello “tradizionale”, su 160 chilometri, che prevede due distinti circuiti, ognuno con due ascese diverse.

Dopo la partenza dal Castello Visconti San Vito i primi cinque giri del circuito prevedono la salita verso Casale Litta, seguono i quattro giri finali cittadini con la salita del Presualdo a Golasecca, strappo spesso decisivo per definire chi arriva in cima a Somma, al traguardo nei pressi del castello.

Il traguardo sarà in via Mazzini.

Il messaggio del Sindaco Stefano Bellaria

«È un onore accogliere nella Città dei Tre Leoni atleti, organizzatori e appassionati presenti al Gran Premio Città di Somma Lombardo» dice il sindaco Stefano Bellaria. «Gli sportivi e gli amanti delle due ruote attendono da più di sessant’anni questa importante rassegna, un appuntamento tradizionale ed imperdibile. Il ciclismo, anche nell’epoca dei social network, sa coinvolgere e appassionare perchè è uno sport che insegna il valore del sacrificio personale, dell’autodisciplina, del gioco di squadra e del rispetto dell’avversario. Abbiamo bisogno oggi più che mai dell’esempio di giovani che si impegnano, da soli ed insieme agli altri, per il raggiungimento di nobili obiettivi. Un grazie particolare al Velo Club Sommese, al Cavalier Silvio Pezzotta ed a tutti i suoi infaticabili collaboratori. È merito loro se ancora oggi gli Elite e gli Under 23 di tutta Italia sognano di conseguire a Somma Lombardo una vittoria che può valere una stagione» conclude il primo cittadino. «E che vinca il migliore, perché lo sport, quello con la “S” maiuscola ha già vinto».

Il programma del Gran Premio di Somma Lombardo

Iscrizioni ID 163745: Velo Club Sommese – Somma Lombardo tel: 3482833110 – email: pex1945@libero.it – veloclubsommeseasd@libero.it

Ritrovo: ore 8.30 c/o Castello Visconti San Vito Via Mazzini – Somma Lombardo;

Partenza: ore 11.00 Via Mazzini – Somma Lombardo;

GPM: Sarà posto al termine della salita Mulino – Casale Litta per 5 passaggi e al termine della salita del Presualdo per 4 giri.

Arrivo: ore 14.45 circa via Mazzini – Somma Lombardo.