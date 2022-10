Domenica a raccogliere i rifiuti al Parco Altomilanese, un successo Puliamo il Mondo a Busto Arsizio

Una domenica di impegno e di divertimento per un nutrito gruppo di volontari che, insieme a Legambiente, ha ripulito un pezzo di Parco Altomilanese in occasione dell’iniziativa Puliamo il mondo. Con la presidente del circolo bustocco Legambiente Bustoverde, Paola Gandini, il gruppo è partito alle 9,30 dalla Cascinetta per poi addentrarsi nel parco e ripulire dai rifiuti un tratto di area verde.

Galleria fotografica Puliamo il mondo al Parco Altomilanese 4 di 10

Nonostante il parco di ben gestito dal consorzio che si occupa di far rispettare i luoghi, qualcuno riesce sempre a farla franca e a scaricare in maniera illegale rifiuti.