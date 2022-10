“Dominance”: successo di pubblico per le arti marziali in scena al centro commerciale

Le arti marziali miste (MMA) e gli sport da combattimento protagonisti di una giornata al di fuori dai consueti circuiti: sabato scorso alcuni specialisti hanno preso parte a “Dominance – A day of fighting”, un evento andato in scena al centro commerciale Le Corti di Varese per mostrare queste discipline al grande pubblico.

Per l’intero pomeriggio, persone di tutte le età hanno potuto assistere a una serie di combattimenti – una dozzina – organizzati sul ring con gabbia allestito al piano -2, protagonisti atleti di MMA, kickboxing, thai boxe e grappling.

L’appuntamento è stato patrocinato da Regione Lombardia, sostenuto da VareseCorsi e da Il Cavedio ed è andato in scena grazie alla collaborazione di due realtà come la Fight Academy di Morazzone guidata da Remigio Pianu e la Born to Fight di Claudio Alberton.

«Siamo rimasti piacevolmente impressionati dalla grande partecipazione di pubblico che si è dimostrato entusiasta – spiega Francesco Ferraro, presidente de Il Cavedio Varesecorsi – Crediamo quindi aver centrato l’obiettivo di avvicinare il pubblico e in particolare i giovani allo sport. Il prossimo passo sarà riproporre l’evento in scala maggiore, invitando più atleti di rilievo anche nazionale e soprattutto cercando di includere anche le palestre di Varese, che purtroppo per questa data non sono riuscite a presentare i propri combattenti».

Ferraro si auspica, inoltre, di trovare nuovi compagni di viaggio in questa iniziativa: «Speriamo nella collaborazione di sponsor e partner istituzionali che possano sovvenzionare le ingenti spese organizzative, dato che per assistere all’evento non ci sarà biglietto di ingresso. Infine un ringraziamento particolare alla Regione Lombardia che ha creduto nel progetto e gli ha concesso il suo

patrocinio».