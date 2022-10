Donna di 56 anni ferita in un incidente tra auto e moto a Gallarate

Incidente stradale lunedì mattina attorno alle 7.30 in corso Sempione a Gallarate: si sono scontrati una moto e un autoveicolo, è rimasta ferita una donna di 56 anni.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Gallarate, l’automedica e l’ambulanza, arrivata in “codice rosso”, perché l’impatto è stato violento.

La persona ferita è stata poi trasferita in ospedale a Gallarate in “codice giallo”, vale a dire ferita ma non in pericolo di vita.

L’incrocio tra via Marsala e corso Sempione è uno dei punti con incidenti più frequenti a Gallarate.