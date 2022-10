Donna si ribalta e rimane ferita

Incidente questa mattina intorno alle 6.10, in via Enrico Fermi a Gallarate. Una donna di 46 alla guida della sua auto, dopo una carambola, si è ribaltata rimanendo ferita. Sono intervenuti sul posto la Polizia e dei Vigili del Fuoco e la donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Foto di repertorio