Droga dello stupro alla festa di Induno Olona, 30enne condannato a 2 anni e 3 mesi di pena

«Ero presente alla festa e ho portato la sostanza, ma non sono stato pagato da nessuno», ha spiegato in aula il giovane imputato – neppure trentenne – per il reato di “stato di incapacità procurato da violenza” e “detenzione di sostanze stupefacenti” durante la grande festa di Induno Olona nel 2019 con almeno una cinquantina di persone presenti a seguito della quale una ragazza si sentì male. Per questo l’imputato finito oggi dinanzi al Collegio è stato condannato a 2 anni e 3 mesi e a 7 mila euro di multa.

«Ho consegnato la sostanza spiegando quali effetti producesse. Non ero a conoscenza che ci fossero minori. La sostanza l’ho comprata nel 2019 dopo un periodo di abusi alcolici e mi sono rivolto a internet dal comprare la Gbl come sostituto dell’alcool. Una volta finita la sostanza ne ho comprati altri 500 grammi ma non avevo mai aperto il pacco», ha continuato il giovane prima di lasciare la parola al pubblico ministero Lorenzo Dalla Palma per la discussione culminata nella richiesta di 3 anni di reclusione. Il difensore Camilla Paruccini ha chiesto di attenuare la posizione dell’imputato che non poteva apprezzate il mancato consenso della ragazza che assunse la droga sciolta nella bevanda; per questo è stata chiesta assoluzione e in subordine minimo della pena.

I fatti si riferiscono a quanto avvenuto in una villa di Induno Olona nel marzo 2019 quando i padroni di casa lasciano l’abitazione libera al figlio, che organizza una festa per il fine settimana. Viavai di ragazzini, anche giovanissimi, musica, alcolici. E in un drink qualcuno probabilmente scioglie sostanze pericolose come composti chimici dagli effetti allucinogeni: la droga dello stupro, che inibisce i sensi e permette di poter approfittare di una persona senza che quest’ultima si accorga di nulla. Alla festa era presente anche un gruppo di minori; una di loro beve dal bicchiere e si sente male: viene trovata nelle rampe di un parcheggio di Varese in coma: non risponde agli stimoli semplici e viene ricoverata d’urgenza al pronto soccorso dove le amiche spiegano l’accaduto. Così viene chiamata la polizia, il racconto è spunto per notizia di reato e gli agenti d’iniziativa suonano poco dopo alla porta della villa del paese alle porte di Varese.

Gli agenti identificano tutti, ma nel corso del dibattimento è stato ricordato che particolare attenzione viene riposta dagli agenti della squadra Mobile di Varese e delle Volanti a quel ragazzo moro, alto, con gli occhi chiari, che sembrava rappresentare uno dei “registi“ della festa. Si tratta di un ventiquattrenne residente a Chiavenna, in provincia di Sondrio, che finisce indagato: nella sua abitazione la Narcotici di Sondrio trova la “Gbl”, droga liquida che se sciolta anche in minima parte in una bevanda può avere effetti devastanti; è facile da reperire (si può comprare anche on line), inodore e insapore. Nel corso del dibattimento sono stati sentiti gli operanti della polizia di stato di Varese intervenuti nella serata dei fatti accaduti nella notte fra il 23 e il 24 marzo 2019.

Oltre all’escussione dei testi in aula nel fascicolo del dibattimento figurano anche le copie forensi del cellulare dell’indagato da cui emerge una sorta di linguaggio in codice che preannunciava il sapore della serata: “Porto il kit completo”. Il 24enne di Chiavenna, interrogato dalla polizia, aveva ammesso le sue responsabilità e risarcito la famiglia della ragazzina finita in coma con 5 mila euro ma nonostante questo la proposta di patteggiamento promossa dal legale non è stata ammessa dal Collegio.