Due Harlem Globetrotters a Varese: “Felici di ispirare i bambini”

La palla che ruota rapidissima, sostenuta solo da un dito e che incanta centinaia di occhi fissi su di essa. Un altro pallone che corre veloce tra gambe, braccia, collo e mani, tanto da rendere difficile seguirne la traiettoria. E poi sorrisi e autografi, abbracci e fotografie: sul pianeta Varese sono sbarcati due marziani del basket, due Harlem Globetrotters, giocatori speciali che fanno dello show il loro mantra.

Lei si chiama TNT Lister, lui invece Scooter Christensen: la squadra più pazza del mondo li ha mandati a fare da ambasciatori, per promuovere il tour italiano che farà tappa anche alla Enerxenia Arena di Varese domenica 6 novembre. Un grande classico il passaggio dalla Città Giardino per il team giramondo che spesso si è esibito a Masnago, facendo regolarmente il pienone.

Sarà così anche questa volta a giudicare dagli occhi “pallati” dei bambini e dei ragazzi della Varese Basket School che hanno incontrato Scooter e TNT nella palestra “Falaschi” di Valle Olona, venerdì pomeriggio. In tanti questa sera, probabilmente, spereranno in un regalo di Natale anticipato: un biglietto per vedere lo show completo che prevede, al solito, l’impari sfida tra gli Harlem e i malcapitati Generals, gli sparring partner di sempre che finiscono sconfitti in ogni incontro.

Al termine della piccola esibizione, Scooter e TNT hanno concesso una intervista a VareseNews nella quale hanno raccontato qualche riflesso della loro vita con addosso la maglia del leggendario team creato nel 1926 e reso grande dal celebre manager Abe Sapestein e da giocatori del calibro di Wilt Chamberlain.

Foto di gruppo con i giocatori della Varese Basket School

SCOOTER E IL SORRISO DEI BAMBINI

«La mia soddisfazione più grande? Oltre a viaggiare per il basket è quella di incantare tanti bambini che vengono a vederci giocare: dare loro un sorriso è davvero gratificante. Anche perché noi possiamo essere una fonte di ispirazione, ma non sappiamo in che misura: un ragazzino che assiste allo spettacolo può davvero vivere un momento fondamentale nella sua crescita, nelle sue scelte».

Scooter gioca da 18 anni nei Globetrotters: dopo una carriera NCAA con l’Università del Montana è arrivato sin sulla soglia dei Phoenix Suns in NBA prima di firmare con gli Harlem. «In Italia sono venuto diverse volte, un paio anche a Varese. Del vostro Paese mi piacciono il calore e l’accoglienza che la gente ci offre ogni volta: c’è tanta passione nel seguire il nostro show e non vedo l’ora della tournée di novembre».

Sessione autografi

TNT, LA “QUOTA ROSA” CHE MANCAVA DA VENT’ANNI

Accanto a Scooter ecco TNT, inserita nella squadra bianco-rosso-blu nel 2o11. «C’erano già state altre donne nel roster dei Globetrottoters – spiega – ma quando sono arrivata io, sono stata la prima a entrare in gruppo dopo circa vent’anni. Una bella soddisfazione: all’inizio era strano partecipare ai tour di una squadra maschile, oggi sono i miei fratelloni. Siamo tre ragazze in tutto: probabilmente a Varese verrà una mia compagna ma sono felice, oggi, di essere qui. Quando riusciamo, a noi piace molto visitare le città dove ci esibiamo: non è sempre facile perché i ritmi del tour sono serrati, ma se è possibile facciamo anche un po’ di turismo».

Anche Lister ha un buon passato sui campi NCAA, con Temple University che ha sede a Philadelphia di cui è stata la miglior tiratrice da 3 punti per due stagioni. «Poi ho giocato un campionato professionistico in Svezia e quindi ho avuto la possibilità di entrare in questa squadra. Un sogno per me che sono specializzata in dribbling e che mi ispiro a un grande globetrotter del passato, Curly Neal».

OTTO DATE ITALIANE

Il tour italiano degli Harlem Globetrotters sarà serratissimo: otto date in otto città diverse nell’arco di otto giorni. Si comincia mercoledì 2 novembre ad Ancona per terminare mercoledì 9 a Trento. A Varese come detto l’appuntamento è domenica 6 (quel giorno la Openjobmetis gioca in trasferta contro Scafati) mentre la sera dopo lo show sarà al Forum di Assago nella tappa con la maggior affluenza di pubblico. I biglietti sono disponibili su TicketOne. Le esibizioni sono il recupero di quelle mancate nel 2020: allora due Globetrotters sfilarono tra i Giardini Estensi, il corso e piazza Montegrappa. Era il 20 di febbraio, da lì a pochi giorni il mondo fu costretto a “chiudere i battenti” flagellato dal covid. Questo sarà lo show della rinascita.