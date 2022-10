Due incidenti a Marnate e Gorla Minore lungo la strada provinciale 19, tre feriti

Due incidenti hanno interessato la Valle Olona subito dopo l’ora di pranzo di oggi, sabato. Uno a Gorla Minore, dove è rimasta ferita una ventenne in modo lieve, e un’altro a Marnate, più grave con due persone che hanno riportato conseguenze serie dal ribaltamento dell’auto.

Il primo incidente si è verificato poco dopo le 13,30 ha riguardato un’auto che è andata a sbattere contro un ostacolo, lungo la strada provinciale 19 a Gorla Minore, sulla quale viaggiava una giovane di 20 anni che ha riportato ferite non gravi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza.

L’incidente di Gorla Minore, sopra quello di Marnate

Il secondo è avvenuto pochi minuti dopo sempre lungo la sp 19 che in quel tratto prende il nome di via Milano, a Marnate. Qui un’automobile con due persone a bordo si è ribaltata. I feriti, soccorsi da un’ambulanza e da un mezzo dei Vigili del Fuoco, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.