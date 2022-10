Sabato 1 ottobre è stato il giorno dell’ultimo saluto a Carmela Fabozzi, la donna di 73 anni uccisa il 22 luglio nel suo appartamento di via Luigia Sanvito a Malnate. Per il suo omicidio è in carcere Sergio Domenichini, accusato di averla uccisa con un vaso di vetro sul quale sono state trovate le sue impronte.

Galleria fotografica Dopo due mesi dal delitto a Malnate celebrato il funerale di Carmela Fabozzi 4 di 5

Sono passati due mesi dal delitto, lunghissimi tempi burocratici dovuti alle difficoltà nell’individuazione del responsabile del delitto e nel ricostruire quanto successo prima, l’autopsia e l’obbligo di conservare il corpo per metterlo a disposizione delle autorità dopo.

Nella chiesa di San Martino il parroco di Malnate Don Giuseppe Lazzati nella sua omelia ha ricordato i lunghi tempi di attesa per poter celebrare il funerale, la difficoltà di perdonare di fronte ad un fatto così grave, ma anche invitato ad affidarsi al Signore per trovare la speranza e la consolazione.

Carmela Fabozzi è stata sepolta al cimitero di Malnate, vicina al marito.