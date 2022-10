Elezioni del consiglio direttivo del collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese

Il Consìglio direttivo del collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese ha stabilito di indire in IIA Convocazione l’Assemblea degli Iscritti all’Albo per l’elezione del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2022 – 2026 – la cui IÀ convocazione si è svolta in data 30 settembre presso la sede del Collegio in Via San Michele 2/b – Piano lllo – Varese, nei seguenti giorni in IIA convocazione

MERCOLEDI’ 12 0TTOBRE 2022 – dalle ore 09.00 alle ore 18.00

GIOVEDI’ 13 0TTOBRE 2022 – dalle ore 09.00 alle ore 18.00

VENERDI’ 14 0TTOBRE 2022 – dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Nel caso ín cuí nella giornata di venerdì 14 ottobre 2022 non si raggiungesse il quorum dei votanti entro le ore 12.00, ai sensi del 4À comma dell’art. 3 del D.L.L. 23.11.1944, l’Assemblea elettiva proseguírà sempre presso la sede del Collegío, nel medesimo giorno fino alle ore 18.00 e nei giorni a seguire dalle ore 09.00 alle ore 12.00, esclusi i giorni festivi, sino al giorno in cui il quorum dei votanti verrà raggiunto.

L’eventuale votazione di ballottaggio è stabilita per MERCOLEDI’ 26 0TTOBRE 2022, dalle ore 09.00 alle ore 18.