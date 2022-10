Elmec apre le porte al consiglio di presidenza di Confindustria Varese: obiettivo #Varese2050

Elmec Informatica, l’azienda di Brunello che da più di 50 anni offre servizi IT alle aziende, ha aperto le porte del proprio campus tecnologico al consiglio di presidenza di Confindustria Varese nell’ambito dello sviluppo del piano strategico #Varese2050 per la competitività del territorio, presentato dall’associazione durante l’assemblea annuale, all’interno del quale un posto di rilievo viene dato al settore delle tecnologie informatiche come driver di sviluppo per l’intera economia locale e il suo sistema sociale.

«Le analisi svolte per impostare il Piano Strategico #Varese 2050 – spiega il Presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi – parlano chiaro: a fianco delle tradizionali specializzazioni manifatturiere del territorio negli ultimi 10 anni è emerso con forza lo sviluppo di un vero e proprio cluster delle tecnologie informatiche che ha saputo ritagliarsi uno spazio competitivo sempre più rilevante grazie ad imprese particolarmente performanti e in grande crescita. Tra queste c’è sicuramente Elmec Informatica, una delle più importanti aziende della provincia di Varese in assoluto e del settore, a livello nazionale, sia per numeri, che per performance e sensibilità ai temi della sostenibilità. È a realtà come queste che guardiamo quando parliamo di saper far leva sulle nuove specializzazioni che si stanno affermando nel Varesotto, attraverso la creazione di iniziative e progetti pensati per le punte di diamante di quelle nostre filiere in grado di creare benessere diffuso (sia economico che sociale) ed ecosistemi di innovazione, a beneficio non solo del proprio comparto di riferimento, ma per tutte le nostre comunità».

L’obiettivo della visita è stato quello di approfondire sul campo alcune tematiche strategiche confrontandosi con esperti che, ogni giorno, applicano la tecnologia e la usano per semplificare i processi gestionali e produttivi interni alle aziende. Dai servizi cloud e dal data center alla cyber security, fino alla stampa 3D, l’IoT e il fotovoltaico: lo Study Tour organizzato per il consiglio di presidenza di Confindustria Varese si è rivelato un momento di formazione alla scoperta di un’azienda all’avanguardia in ambito tecnologico, oltre che un modello di riferimento per quel che concerne la responsabilità sociale e di sostenibilità.

All’interno del Data Center Elmec sono stati approfonditi i vantaggi dell’adozione di servizi hybrid cloud gestiti con assistenza 24/7. La visita alla sede di CybergON ha consentito di mettere a tema le soluzioni con cui le imprese sono chiamate a tutelare i loro dati in un contesto globale in cui sia le cyber gang, che i singoli cyber criminali, hanno spostando il loro raggio d’azione anche verso le PMI.

Il ruolo della manifattura additiva nel supportare la produzione industriale in un contesto di scarsità di materie prime e componenti importate dall’estero, è stato invece il focus della visita al laboratorio di Elmec 3D, dove Confindustria Varese ha approfondito le più recenti tecniche di stampa 3D.

In Everynet sono stati approfonditi i vantaggi della tecnologia di connessione LoRaWAN per lo sviluppo delle Smart Cities. Infine, durante l’incontro con Elmec Solar è stato affrontato l’impatto della crisi energetica e il ruolo sempre più decisivo del fotovoltaico per l’approvvigionamento delle imprese, oltre all’importanza delle nuove comunità energetiche che stanno emergendo in tutta Europa.

«Nei nostri 51 anni di storia abbiamo voluto creare un polo di innovazione sul territorio che potesse essere di ispirazione per l’intero tessuto imprenditoriale – Commenta Rinaldo Ballerio, Presidente di Elmec Informatica – Il nostro campus è diventato, nel tempo, non solo un luogo di lavoro, ma anche un centro di formazione dove i giovani talenti possono apprendere competenze indispensabili per il loro futuro professionale e al contempo, possono metterle in pratica nei progetti che sviluppano per i nostri clienti. Ecco come università, aziende e istituzioni possono trovare in Elmec soluzioni innovative per lo sviluppo delle loro attività. Oltre alla formazione, crediamo nella promozione di uno stile di vita sano e lo facciamo attraverso innumerevoli progetti legati allo sport, all’alimentazione e al work-life balance. Siamo convinti che la sostenibilità vada oltre i piani strategici e che rappresenti un vantaggio competitivo a favore della crescita economica aziendale».