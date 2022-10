Energie rinnovabili e fotovoltaico, se ne parla a Sangiano

L’appuntamento è a Villa Fantoni per un incontro organizzato dalla Rete per il Clima di Verbano e dall’amministrazione comunale su tematiche di grande attualità

Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza e su una tematica di grande attualità. Venerdì sera, 14 ottobre, alle 21, l’appuntamento è a Villa Fantoni a Sangiano per un incontro organizzato dalla Rete per il Clima di Verbano e dall’amministrazione comunale nella quale si parlerà di “Fotovoltaico oggi e comunità energetiche rinnovabili”.

Un incontro per conoscere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e guardare al futuro, in un periodo in cui la bolletta è sempre più cara ed è necessario fermare il cambiamento climatico.

Alla serata parteciperanno Matteo Marchesi, sindaco di Sangiano che introdurrà gli ospiti: Fulvio Fagiani e Tiziano Pedroni della Rete per il Clima di Verbano. Si parlerà di bollette e clima, una storia intrecciata, i motivi per installare un impianto fotovoltaico oggi; anche in funzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili.