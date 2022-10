“Enormi disagi”, i lavori in viale Dante a Luino in un’interrogazione della Lega

“Perché non mantenere il doppio senso alternato con semaforo creando un enorme disagio per il traffico?”.

I lavori di adeguamento della rete fognaria di Luino provocano le proteste dell’opposizione che ha depositato martedì un’interrogazione al consiglio comunale per i lavori in corso proprio questi giorni all’ingresso della città provenendo dalla zona della Valcuvia/statale 394

Il consigliere Davide Cataldo non contesta la necessità e l’importanza dell’opera in esecuzione da parte del gestore unico del ciclo delle acqua, Alfa srl, bensì la gestione del traffico da parte dell’amministrazione comunale luinese.

“Mantenere il doppio senso alternato con impianto semaforico nel tratto interessato di viale Dante Alighieri anche nelle giornate del 10/11 ottobre 2022 avrebbe consentito di evitare di concentrare tutto il traffico veicolare verso via Don Piero Folli, via Voldomino, via Ospedale e via Forlanini con gli enormi disagi che si sono verificati. L’accesso al distributore di carburanti presente in viale Dante Alighieri non avrebbe avuto alcun problema in quanto ripristinato nel normale senso di marcia, mentre il leggermente più difficoltoso accesso alla via Lido sarebbe certamente stato molto meno impattante rispetto ai disagi causati con la differente scelta effettuata”, scrive il consigliere, che interroga sindaco e giunta “per conoscere quali siano le valutazioni/motivazioni che hanno spinto l’amministrazione comunale a non mantenere il doppio senso unico alternato con impianto semaforico nel tratto di viale Dante Alighieri posto tra la rotatoria ubicata all’intersezione con viale Fornara e la rotatoria ubicata all’intersezione con viale Amendola“.